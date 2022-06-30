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Житель Нью-Йорка із прапором України розірвав суперників у Лас-Вегасі (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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30 червня, 06:33
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Гері Гельман заробив 202 тисячі доларів на турнірі PokerNews Cup 2022 і нагадав про війну на своїй Батьківщині
Гері Гельман розніс опонентів на турнірі PokerNews Cup 2022
Гері Гельман розніс опонентів на турнірі PokerNews Cup 2022

Лас-Вегас продовжує жити життям покеру і привертає увагу не тільки WSOP. Днями добіг кінця PokerNews Cup 2022 у казино Golden Nugget.

На турнір зареєструвалося 1245 гравців, які допомогли організаторам перевищити гарантію 1М. Переможцем став покерист Нью-Йорка Гері Гельман, який, як виявилося, має українське коріння.

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Фіналку чоловік просидів із синьо-жовтим прапором на спині, а після гри присвятив перемогу рідній країні. Гері народився в Україні, а на момент початку повномасштабної війни перебував у Києві.

Финальный стол

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"Це особлива річ для мене. Я народився в Україні, я жив там із моїми батьками, коли я був дитиною. Я також кілька років тому одружився з українкою. Останні кілька місяців мені було дуже тяжко. Ми були у Києві у лютому, коли почалася війна.

Нам довелося виїхати, і ми перевезли з собою її матір. Коли я дістався фінального столу, я думав, що представлятиму Україну. На щастя, один з моїх друзів мав прапор і я вирішив одягнути його сьогодні. Це безперечно мої найбільші гроші, я чекав їх уже давно".

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До цього турніру бест-кеш Гельман становив лише 20 тисяч, а у Лас-Вегасі чоловік виграв 202К. Його загальний прибуток від покеру становить 548 тисяч доларів.

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