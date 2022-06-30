Житель Нью-Йорка із прапором України розірвав суперників у Лас-Вегасі (фото)

Лас-Вегас продовжує жити життям покеру і привертає увагу не тільки WSOP. Днями добіг кінця PokerNews Cup 2022 у казино Golden Nugget.

На турнір зареєструвалося 1245 гравців, які допомогли організаторам перевищити гарантію 1М. Переможцем став покерист Нью-Йорка Гері Гельман, який, як виявилося, має українське коріння.

Читайте також: Українець підкорює Лас-Вегас заради гуманітарної допомоги країні

Фіналку чоловік просидів із синьо-жовтим прапором на спині, а після гри присвятив перемогу рідній країні. Гері народився в Україні, а на момент початку повномасштабної війни перебував у Києві.

"Це особлива річ для мене. Я народився в Україні, я жив там із моїми батьками, коли я був дитиною. Я також кілька років тому одружився з українкою. Останні кілька місяців мені було дуже тяжко. Ми були у Києві у лютому, коли почалася війна.

Нам довелося виїхати, і ми перевезли з собою її матір. Коли я дістався фінального столу, я думав, що представлятиму Україну. На щастя, один з моїх друзів мав прапор і я вирішив одягнути його сьогодні. Це безперечно мої найбільші гроші, я чекав їх уже давно".