Невідомий гравець з України підняв 14 тисяч доларів на покері

У ці дні відбувається весняний чемпіонат з онлайн-покеру (SCOOP), який проводиться одним з найпопулярніших інтернет-румів світу. У турнірах непогано виступають українці.
Раніше представники нашої країни у сумі підняли більше 40 тисяч на SCOOP. Вчора прийшов ще один успіх. Покерист з України під загадковим ніком "234241234214432" посів 8 місце в івенті NLHE 8-Max Sunday Warm-Up PKO .
Гравець не пошкодував 2,1 тисячі доларів на бай-ін і зумів заробити майже 14,5К. Переможцем став досвідчений ірландець Фінтан Хенд. Для нього це третій тріумф на SCOOP.
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Раніше Фінтан підняв 73,6 тисячі на Afternoon Deep Stack, а також підкорив High Roller NLHE PKO, заробивши 232К. Вчора на його рахунок капнуло ще 119 тисяч.
Результати фінального столу NLHE 8-Max Sunday Warm-Up PKO:
- Фінтан Хенд – 119 тис. доларів
- Pepapig88 – 59 тис. доларів
- Джонатан Праудфут – 42,9 тис. доларів
- Мартін Якобсон – 27,1 тис. доларів
- Янс Арендс – 29,6 тис. доларів
- aminolast – 15,6 тис. доларів
- Альфред Карлссон – 21,2 тис. доларів
- 234241234214432 – 14,6 тис. доларів