Новый год к нам мчится! Лучшие идеи для подарка игрокам в покер

Ваш друг зависает в покер-румах и не представляет свою жизнь без карт? Предлагаем вам топ-подарки на Новый год для покеристов

Идеи для подарка игрокам в покер на Новый Год / Фото: Getty Images

Приближаются Новый год и Рождество, а праздники – это не только повод для радости и гуляний, но и зачастую головная боль из-за необходимости выбрать правильные презенты. Бывает очень сложно подобрать подарок другу, любимому или просто знакомому, даже если знаешь человека долгое время.

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Если же человек играет в покер, то выбор специализированных подарков сужается. Впрочем, мы подобрали для вас самые интересные варианты.

НАБОР ДЛЯ ПОКЕРА

Самый очевидный подарок для покериста – набор из фишек и карт в стильной упаковке. Особенно красиво он смотрится в деревянной коробке. К наборам зачастую также предлагают сукно для карт, фишки DEALER, SMALL BLIND и BIG BLIND.

Разброс цен на наборы для покера довольно большой. Лишь в украинских магазинах они стоят от 150 до 7500 гривен. В мире, конечно же, есть и более крутые экземпляры. К примеру, самый дорогой набор для покера стоит 7,3 миллиона долларов!

ШАХМАТЫ + НАБОР ДЛЯ ПОКЕРА

Есть такой интересный вариант подарка, как набор с фишками и картами для покера, а также шахматными фигурами. Набор продается в деревянной коробке, на которой изображена шахматная доска. Цена за такой презент вполне демократичная – 650 гривен.

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ

Если же у друга уже есть фишки, то всегда могут пригодиться стильные карты. Покеристы часто любят менять колоды не только по причине механических повреждений, но и из-за суеверия. Здесь диапазон цен также немаленький.

Можно купить карты в киоске за 5 гривен, однако для подарка лучше присмотреть более престижные колоды. К примеру, в одном из интернет-магазинов есть колоды за 2400 гривен. Впрочем, на наш взгляд, вот такой вариант подарка всего за 300 гривен выглядит довольно стильно.

СИЛИКОНОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАРТ

Очень часто упаковка для карт рвется или теряется, из-за чего колоду хранят без чехла. Как следствие, отдельные карты вполне могут пропасть. Решение достаточно простое – браслет из прочного силикона позволит удерживать карты вместе. Обойдется он всего в 170 гривен.

КОЛЬЦО "РОЯЛ ФЛЕШ"

Довольно интересный и недорогой аксессуар всего за 75 гривен может понравиться покероману. Кольцо сделано из стали, а на нем изображена вожделенная комбинация для любого игрока – бубновый роял-флеш.

МУЖСКОЕ КОЛЬЕ С КАРТАМИ

Украшение также сделано из нержавеющей стали и продается вместе с цепочкой длиной 70 см. На самом колье с помощью инкрустированных камней и эмали выложен пиковый роял-флеш. Подарок оценивается в 315 гривен.

СЕРЕБРЯНЫЙ КУЛОН С КАРТАМИ

Продолжаем тему самой сильной комбинации в покере. В этом подарке пиковый роял-флеш изображен на нашейном серебряном кулоне, который весит 14 граммов. Цена такого изделия – 2300 гривен.

КНИГА О ПОКЕРЕ

Для любого игрока теория играет важную роль в итоговом успехе, поэтому покерная литература может стать отличным подарком. Можно сделать упор на математический расчет карт, а можно и на психологические аспекты игры.

Один из вариантов подарочной книги – издание "Покер. Курс Техасского Холдема", помогающее продвинуть аналитический взгляд на игру. Стоимость – 267 гривен.

НАБОР ЗНАЧКОВ НА ПИДЖАК

Элегантный маленький аксессуар сделан в виде четырех мастей карт. Четыре фигурки из золотистого металла отлично дополнят ваш образ игрока. Цена набора составляет всего 200 гривен.

ЧАШКА "КОМБИНАЦИИ ПОКЕРА"

Многие новички не помнят на память все комбинации, а для опытного игрока чашка, в принципе, станет хорошим подарком. Чай или кофе отлично заходят во время игры. Купить такую чашку можно за 230 гривен.

ОТКРЫВАШКА ДЛЯ ПИВА "ПИКОВЫЙ ТУЗ"

Этот аксессуар отлично подойдет любителям пива, которые проводят игру за хмельным напитком. Материал "пикового туза" – нержавеющая сталь. Стоимость – около 350 гривен.

ФУТБОЛКИ НА ПОКЕРНУЮ ТЕМАТИКУ

Одежда всегда будет приятным подарком, особенно на любимую тематику. Нынче интернет-магазины предлагают разнообразные принты. Можно даже выбрать для пары футболки с изображением карт короля и дамы. Средняя цена – около 250 гривен за штуку.

КУХОННЫЙ ФАРТУК

Если ваш друг не только покероман, но и любитель готовить, такой подарок придется ему по душе. Цена фартука с изображением мастей – 675 гривен.

КЕПКА WORLD SERIES OF POKER

Такой головной убор мечтает заполучить каждый покерист, съездивший в Лас-Вегас на Мировую серию покера. Кепку можно купить не только на месте, но и на Amazon за 18 долларов (примерно 485 гривен).

3D-ЛАМПА ROYAL FLUSH

Крутая LED-лампа излучает нежный свет и работает от USB. Ее можно поставить на рабочий стол или в спальню, а цвета можно менять – доступны семь разных. Цена – 630 гривен.

НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ

Этот предмет всегда находится на видном месте в комнате, поэтому на него должно быть приятно смотреть. Один из вариантов – часы из виниловой пластинки с мастями карт и словом POKER. Их можно приобрести за 460 гривен.

БАНКА ДЛЯ БАНКРОЛЛА

Не все игроки могут выделить свободно деньги на игру в покер, поэтому иногда приходится откладывать "по копейке" на свой досуг. Забавный подарок из керамики с надписью Poker Money может послужить не только копилкой, но и для хранения конфет, сахара, печенья и так далее. На Amazon емкость можно приобрести за 26 долларов (примерно 700 гривен).

ЧЕХОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА

Если вы знаете модель смартфона друга, можете подобрать ему тематический противоударный чехол. Даже если не найдете готовых изображений, есть возможность заказать чехол с принтом. Цена колеблется около 250 гривен.

КОМФОРТНЫЙ СТУЛ

Ваш друг любит зависать в онлайне и играть в покер? Отличным подарком станет комфортабельный стул, в котором он будет чувствовать уют и расслабление. Цены могут колебаться от 2 до 5 тысяч гривен.