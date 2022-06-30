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Игрок из Колорадо выиграл золотой браслет в турнире для воинов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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30 июня, 20:41
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Джеймс Тодд стал триумфатором турнира в честь американских военных. Это его первый крупный выигрыш в карьере
Джеймс Тодд выиграл турнир WSOP
Джеймс Тодд выиграл турнир WSOP

На WSOP 2022 подошел к концу турнир, организованный в честь американских воинов. Турнир по Безлимитному Холдему стоил всего 500 долларов, поэтому вызвал интерес среди любителей покера.

Собрав 3209 входов, ивент немного не дотянул призовой фонд до 1,5 миллиона. Среди 482 призеров, которые разделили эти деньги, лучшим оказался покерист из Колорадо Джеймс Тодд.

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Парень прошел тяжелый финальный стол, однако всего за три раздачи расправился в хедз-апе с Бреттом Колтманом. Это не только первый браслет в карьере Джеймса, но и крупнейший выигрыш. Ранее Тодд за все ивенты в сумме поднял около 28К.

"Я не служил в армии, но мой отец служил там. Я люблю наших военнослужащих, мужчин и женщин. Это такая почетная должность и возможность немного отдать им долг".

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Благодаря турниру организаторы собрали 75 тысяч долларов для благотворительной организации USO (United Service Organizations). Ее цель – помощь воинам США, ветеранам и пострадавшим от войны служащим.

Результаты финального стола турнира WSOP SALUTE to Warriors NLH:

  1. Джеймс Тодд – 161,2 тыс. долларов
  2. Бретт Колтман – 99,6 тыс. долларов
  3. Патрик Пилко – 75,4 тыс. долларов
  4. Рэнди Левин – 57,5 тыс. долларов
  5. Ригоберто Родригес – 44,1 тыс. долларов
  6. Николас Сена-Хопкинс – 34,1 тыс. долларов
  7. Тодд Саффрон – 26,5 тыс. долларов
  8. Элиас Нету – 20,8 тыс. долларов
  9. Максимо Мартинес – 16,4 тыс. долларов

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