Психология азарта: кто такой покерный психолог и зачем он нужен

Правда ли, что по-настоящему успешным в покере можно стать, только прокачав себя в психологии? Разбираемся, в каких аспектах игры действительно может помочь психолог

Джаред Тендлер - один из самых известных покерных психологов мира. Фото: jaredtendler.com, Unsplash

Кто не рискует, тот не пьет шампанское? Насколько эта тактика отражает реальную психологию Игры – разбираемся вместе в новой рубрике "Психология азарта".

Везение, математика или психология

Кто победит, соберись сыграть в покер профессиональный игрок, математик, психолог и просто везунчик? Дискуссий по этому поводу больше, чем вы можете себе представить. Ведь покер – это одновременно спортивная, математическая, психологическая и азартная игра. В одном все участники этих споров сходятся наверняка – без знаний человеческой природы и умения управлять эмоциями в покере довольно трудно.

Известный американский профессиональный покерист Рой Кук, который по образованию является программистом, как-то сказал по этому поводу:

Покер – это игра людей. Если вы хотите добиться успеха, вы должны уметь их читать, проникать в их мысли, думать о том, что думают они и принимать точные решения, основываясь на этой информации.

Долгое время проблема заключалась в том, что никто толком не мог объяснить, как конкретно это нужно делать. Но за пару последних десятилетий многое изменилось в этом вопросе. Сейчас уже никого не удивишь тем, что игроки обращаются к психологам. И не к каким-нибудь, а специализированным, которые консультируют и ведут терапию конкретно по покерной психологии.

Чем покерный психолог отличается от обычного

Так чем же покерный психолог отличается от психолога широкого профиля? Как минимум, знанием покера, что логично. В мире покера никого не удивишь историями, когда покерист решил получить профильное психологическое образование, чтобы затем работать коучем по психологическим вопросам, проводить консультации.

Но бывают в этом деле и большие оригиналы. Многим, например, знакомо имя Джареда Тендлера, настоящей звезды покерной психологии. До того, как стать психологом, он занимался вовсе не покером, а гольфом. Затем получил степень магистра психологии и лицензию консультанта по вопросам ментального здоровья. Свыше 15 лет консультирует и тренирует покеристов. Среди его клиентов – несколько чемпионов мира. Впрочем, покерную психологию он также применяет для консультаций в сфере бизнеса, экономики и финансов. Книга Тендлера "Покер: Игры разума" стала классикой жанра.

Вот парочка ярких цитат оттуда.

О том, для чего нужна психология покера:

Сейчас покер сложен как никогда, и игроки обращаются к психологии как к ценной возможности повысить свое преимущество. Получение преимущества – идея не новая, конечно же, но за последние несколько лет ее значение в мире покера возросло во сто крат со значительным увеличением хороших игроков в покер.

А тут немного о главных принципах покерной психологии:

В играх разума смысл в том, чтобы взять на вооружение стратегию, которая поможет вам сохранять спокойствие, помнить о правильных решениях, а не о деньгах, и не позволять страху влиять на ваши действия. А это не так легко, как следует из общепринятых советов.

Самые частые психологические проблемы покеристов

С какими вопросами чаще всего обращаются к покерным психологам? Сами специалисты говорят, что большинство, увы, приходит не за тем, чтобы прокачать себя ментально и разработать собственную психологическую стратегию. Большинство обращается тогда, когда понимает, что уже имеет определенные психологические проблемы.

Среди самых частых при этом называют такие:

Страх

Неуверенность в себе, постоянные сомнения в правильности собственных решений, боязнь проиграть, страх допустить ошибку, боязнь риска.

Мотивация

Лень, отсутствие вдохновения для игры, откладывание на потом, апатия, отсутствие конкретной цели игры, усталость и выгорание, скука

Тайм-менеджмент

Невозможность организовать свое время и распределить его так, чтобы игра в него гармонично вписывалась.

Тильт

Невозможность управлять собственными эмоциями (как на фоне проигрышей, так и на фоне выигрышей), которое приводит к тому, что покерист играет в несвойственной ему манере, допуская ошибки.

Банкролл-менеджмент

Неумение управлять банкроллом, то есть суммой денег, выделенной для игры, также считается психологической проблемой. Как и неумение определить свой максимум. А также слишком большая привязка к результату.

О том, как покерная психология и специалисты в этой области помогают справляться с этими проблемами, мы расскажем в следующих публикациях рубрики "Психология азарта".

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