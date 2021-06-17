Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

"Ловкие руки" против покерного гангстера – невероятный триллер с участием Сильвестра Сталлоне

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
17 июня, 18:00
Копировать ссылку
Кинолента 2003 года показывает все "прелести" криминального карточного мира
Сильвестр Сталлоне отменно отыграл покерного гангстера в фильме "Ловкие руки"
Сильвестр Сталлоне отменно отыграл покерного гангстера в фильме "Ловкие руки" / Фото: rottentomatoes.com

Одним из самых ярких триллеров на покерную тематику считается фильм "Ловкие руки" ("Shade"). Особой атмосферы киноленте добавляет участие в нем топового актера Сильвестра Сталлоне.

В фильме легендарный "Рокки" сыграл роль карточного виртуоза Дена Стивенса, который более 20 лет не знает себе равных в игорном бизнесе. Однако ему бросили вызов четверо авантюристов, которые хотят заработать на покере. Вернон – карточный шулер, желающий не только заработать денег, но и покорить карточный мир.

Читайте также: Драматический путь Молли Блум в фильме "Большая игра"

Ему помогает в этом супружеская пара Тиффани и Чарли, а также еще один карточный хитрюга Ларри. Компания идет на разные ухищрения и мошеннические действия, чтобы обыграть профессионала. Впрочем, и Дену известны эти уловки, поэтому он начинает преследовать шулеров, угрожая их жизням.

По мнению кинокритиков, Сталлоне идеально сыграл роль гангстера с нотками джентльмена. Кроме того, отмечается и невероятная развязка киноленты, в которой раскрывается сентиментальная история Стивенса. Очень советуем вам уделить полтора часа своего времени, чтобы насладиться невероятной историей и игрой актеров.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
покердлячайников
Больше знаний
Покер - это твой спорт
US Poker Open
Подробнее
Перкинс vs Тайс
Больше новостей
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру:
1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
$37.7 млн
5
Дэн Смит Дэн Смит
$37 млн
Смотреть весь рейтинг
Крестный отец
PokerMatch

Дойл
Брансон

Персона
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять