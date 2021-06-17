"Ловкие руки" против покерного гангстера – невероятный триллер с участием Сильвестра Сталлоне

Кинолента 2003 года показывает все "прелести" криминального карточного мира

Сильвестр Сталлоне отменно отыграл покерного гангстера в фильме "Ловкие руки" / Фото: rottentomatoes.com

Одним из самых ярких триллеров на покерную тематику считается фильм "Ловкие руки" ("Shade"). Особой атмосферы киноленте добавляет участие в нем топового актера Сильвестра Сталлоне.

В фильме легендарный "Рокки" сыграл роль карточного виртуоза Дена Стивенса, который более 20 лет не знает себе равных в игорном бизнесе. Однако ему бросили вызов четверо авантюристов, которые хотят заработать на покере. Вернон – карточный шулер, желающий не только заработать денег, но и покорить карточный мир.

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Ему помогает в этом супружеская пара Тиффани и Чарли, а также еще один карточный хитрюга Ларри. Компания идет на разные ухищрения и мошеннические действия, чтобы обыграть профессионала. Впрочем, и Дену известны эти уловки, поэтому он начинает преследовать шулеров, угрожая их жизням.

По мнению кинокритиков, Сталлоне идеально сыграл роль гангстера с нотками джентльмена. Кроме того, отмечается и невероятная развязка киноленты, в которой раскрывается сентиментальная история Стивенса. Очень советуем вам уделить полтора часа своего времени, чтобы насладиться невероятной историей и игрой актеров.