Тест. 10 вопросов с подвохом об игре в рулетку

"Червоне – то любов. А чорне?" Проверьте, что вы знаете о самой азартной игре
Рулетка казино / Фото: Getty Images
Рулетку многие считают одной из самых простых игр в истории человечества. Но, при этом, одной из самых азартных. Казалось бы, на все воля случая: красное или черное, чет или нечет. Но эта простота – кажущаяся. В рулетке есть свои правила (в том числе и поведения игроков), тактика и стратегия.
В рулетке есть свои правила (в том числе и поведения игроков), тактика и стратегия. Проверьте себя в нашем тесте.
Ставки сделаны! Начнем?
1/10
Что вообще означает слово рулетка?
Шарик
38
%
Колесико
52
%
Круг
10
%
Рулетка (фр. roulette — "колесико"). Или "маленький руль". Вы знали?
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2/10
Сколько всего секторов, на которые может выпасть шарик в рулетке?
36
35
%
37
50
%
38
15
%
Правильных ответов два. В классической рулетке было 38 секторов. Сейчас же в европейской рулетке 37 секторов: 36 с числами, и сектор "зеро" – 0. В американской рулетке – 38, среди которых также "зеро" (0) и "двойное зеро" (00), что увеличивает преимущество казино в два раза.
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3/10
Если шарик попадает на сектор "зеро" (0), то весь выигрыш забирает себе казино.
Это правда
55
%
Это миф
45
%
Это, конечно, миф. Казино и так забирает себе весь выигрыш, в случае, если никому из игроков не повезет. И на "зеро" тоже можно ставить и выигрывать. Другое дело, что коэффициент выигрыша за угаданное число составляет 1 к 35 (в европейской рулетке), а вероятность выпадения – 1 к 37. Это – главная защита казино от проигрыша. 2,7 процента (в США – 5,4) и есть гарантированный "плюс" казино как раз за счет существования сектора "зеро" или "двойного зеро".
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4/10
Рулетку иногда называют "колесом дьявола". Почему?
Сумма всех чисел, написанных на секторах, равна "числу зверя" – 666
69
%
В Средневековье игроков в рулетку отлучали от церкви
31
%
В Средневековье рулетки в нынешнем ее виде просто не было. Механизм колеса был придуман только в XVII-XVIII веках. А вот то, что сумма всех чисел, написанных на секторах, равна 666 – чистая правда. Хотите – сами пересчитайте.
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5/10
Что из перечисленного категорически запрещено класть на игровой стол в казино
Напитки
31
%
Еду
19
%
Сигареты
13
%
Телефон
38
%
Обычно каждое казино устанавливает свои правила. В некоторых разрешено класть на стол сигареты (и даже курить в помещении!) и ставить напитки. Еду – запрещено, а включенный телефон и другие гаджеты – вообще табу!
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6/10
Что категорически запрещено после фразы крупье "Ставки приняты. Ставок больше нет"?
Прикасаться к фишкам
81
%
Разговаривать за столом
6
%
Пить алкогольные напитки
13
%
Казино – территория свободы. Но свои правила (вполне логичные) там тоже есть. Например, после фразы крупье "Ставки приняты. Ставок больше нет" категорически запрещено сдвигать и даже касаться фишек, поставленных на стол. А разговоры и тосты – пожалуйста!
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7/10
Обязательный дресс-код для любого казино: смокинг для мужчины и вечернее платье для дамы
Это правда
56
%
Это миф
44
%
Даже в давние времена дресс-код не был таким строгим, а сейчас и подавно: в солидных казино дам сейчас допускают к игре в "кэжуале". От мужчин, чаще всего, все же требуется быть одетым в брючный костюм, но на смокинге никто уже не настаивает.
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8/10
Выиграть в рулетку, используя научные знания и технику, вполне реально
Да, наука рулит!
75
%
Нет, все равно казино окажется в выигрыше
25
%
Выиграть в рулетку реально, если использовать науку и технологии Некоторые это уже делали раньше. И это было эпично! Подробнее – в статье в нашей рубрике "Игры разума".
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9/10
Опытный крупье может отправить шарик в нужный ему сектор.
Это правда
81
%
Это миф
19
%
Это чистая правда. Крупье с большим опытом может отправить шарик в нужный сектор рулетки, достаточно близко к тому числу, которое выберет. Именно поэтому не рекомендуется играть в казино, где крупье заканчивает принимать ставки до вброса шарика.
Но есть и опытные игроки, которые, могут просчитать баллистику по одному движению руки крупье, и успеть сделать ставки на те сектора, куда направлен шарик до объявления "Ставки сделаны. Ставок больше нет". Это разрешено правилами. Кстати, минимальное (по правилам) количество кругов, которые должен сделать шарик – три.
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10/10
Что такое "Марсельская рулетка"?
Рулетка, в которой не 37 отсеков для шарика, а всего 14
50
%
Криминальная "игра", связанная со стрельбой из 6-зарядного пистолета
0
%
Футбольный финт Зинедина Зидана в бытность его игроком
50
%
Рулетка с меньшим, отличным от классического, числом отсеков существует. Часто используется в онлайн-казино. Но она к Марселю не имеет никакого отношения.
"Рулетка" с пистолетом обычно именуется "русской", когда в барабан револьвера заряжается лишь один патрон.
Что же касается "Марсельской рулетки", то так назвали финт футболиста Зинедина Зидана, когда тот играл за местный клуб "Олимпик" (Марсель). Это очень эффектный финт, когда игрок одним движением обводит соперника с помощью элегантного разворота на 360 градусов.
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