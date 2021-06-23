Тест. 10 вопросов с подвохом об игре в рулетку

"Червоне – то любов. А чорне?" Проверьте, что вы знаете о самой азартной игре

Рулетка казино / Фото: Getty Images

Рулетку многие считают одной из самых простых игр в истории человечества. Но, при этом, одной из самых азартных. Казалось бы, на все воля случая: красное или черное, чет или нечет. Но эта простота – кажущаяся. В рулетке есть свои правила (в том числе и поведения игроков), тактика и стратегия.

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Мы приготовили для вас тест об игре в рулетку. Предупреждаем, просто не будет. Рискнете? В финале узнаете: кем бы вы могли стать в казино – настоящим мастером-крупье или проигравшим игроком.

Поехали!