Учим играть в покер: правила Short Deck и основные отличия от Техасского Холдема

Рассказываем принципы игры в 6+ Холдем и объясняем, чем он отличается от других видов покера

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Покер насчитывает множество дисциплин, среди которых самыми популярными являются Техасский Холдем и Омаха. Впрочем, даже у них есть свои разновидности. Сегодня мы познакомим вас с дисциплиной Short Deck.

Это такой вид Холдема, в котором принимают участие карты номиналом от "шестерки" (6) и выше. Именно поэтому его еще называют 6+ Холдемом. Правила очень похожи на привычный нам Техасский покер, однако есть несколько существенных изменений. Каковы же главные особенности Short Deck?

Как уже было сказано выше, карты от "пятерки" до "двойки" в нем не участвуют. Соответственно, в розыгрыше доступны 36 карт. На префлопе покеристы не размещают блайнды, однако вынуждены поставить анте (обязательная фиксированная ставка для всех игроков). Неким аналогом большого блайнда в Short Deck выступает ставка "баттон анте". Она обычна равна самому анте. Ее обязан выставить игрок на баттоне (или дилер, если игра проходит без ведущего). Таким образом, в отличие от других участников этот покерист обязан сделать двойную обязательную ставку. Первым ходит покерист слева от дилера/баттона. В Техасском Холдеме минимальная ставка после флопа, терна или ривера равна большому блайнду. В игре SD она равна анте. Как и в привычном нам "Техасе", туз (А) может играть роль самой слабой карты, чтобы дополнить игроку стрит (пример: А-6-7-8-9). Пожалуй, самое существенное отличие 6+ Холдема от Техасского – другой порядок комбинаций. В Short Deck вероятность выпадения флеша ниже, чем фулл-хауса, поэтому комбинация из пяти карт одной масти котируется выше. Еще одно отличие – сет ценится выше, чем стрит, поэтому игрок с тремя одинаковыми картами выиграет раздачу у оппонента с пятью картами номиналом подряд. Правда, некоторые покер-румы меняют правила и могут использовать стандартное ранжирование комбинаций.

Важно отметить, что в 6+ Холдеме количество возможных стартовых рук намного меньше, чем в "Техасе". К примеру, если обычно вероятность получения пары на руки составляет 5,9%, то в Short Deck она вырастает до 8,6%. Кроме того, SD делится на три подвида: лимитированный, пот-лимит и безлимитный.

В лимитированной игре каждый игрок за круг торгов может сделать не больше трех повышений ставок. В пот-лимит есть другое ограничение – максимальный рейз не может быть больше текущего размера банка. Ну а в безлимитном варианте ограничений на ставки не существует, кроме как размера стека игрока.