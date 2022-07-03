Лучший шахматист мира Магнус Карлсен приедет на Мировую серию покера

Именитый норвежец уже не первый день в покере, однако еще ни разу не приезжал на самую крупную серию в мире

Магнус Карлсен в футболке сборной Франции / Фото: Instagram

Сегодня в Лас-Вегасе на Мировой серии покера стартует Main Event. На главное событие серии с бай-ином 10 тысяч долларов съедутся лучшие профессиональные игроки.

При этом турнир привлекает также любителей игры и знаменитостей из других видов спорта. Как стало известно, сыграть в Главном событии WSOP планирует "король шахмат" и действующий чемпион мира Магнус Карлсен.

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Один из спонсоров норвежца готов покрыть расходы на проживание и покупку билета на ивент. При этом сам Магнус будет носить маркированную одежду с нашивкой логотипа спонсора.

Лучший в мире – Магнус Карлсен / Фото: AFP

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Это будет первое участие Карлсена в турнирах WSOP. Правда, сам норвежец в покере не новичок. Шахматист не раз был замечен в выставочных турнирах, а в апреле заявился на Norwegian Poker Championship и занял 25 место.

Это принесло ему 5,6 тысячи долларов. На том турнире Магнус запомнился яркой раздачей, где он с парой тузов удачно заблефовал соперника с флешем.