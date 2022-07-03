Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступление на Луганщине ⚠ Угроза из Беларуси 📢 Ракетные обстрелы Работа во время войны Работа во время войны
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Поспал и сэкономил 10 тысяч. Парень во сне выиграл отбор на самый крупный турнир по покеру

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 июля, 12:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эрик Гольдштейн забыл о регистрации на сателлит на MainEvent WSOP, однако это не помешало ему добыть победу
Эрик Гольдштейн во сне отобрался на Main Event
Эрик Гольдштейн во сне отобрался на Main Event

Уже сегодня на Мировой серии покера стартует Главное событие. Продлится оно с 3 по 16 июля и будет включать в себя аж четыре стартовых дня.

Его бай-ин составляет немалые 10 тысяч. Однако WSOP предлагает разнообразные сателлиты, в которых разыгрываются билеты на Main Event. Один из них прошел довольно оперативно и его итог оказался довольно неожиданным.

Реклама

Читайте также: Игрок из Колорадо выиграл золотой браслет в турнире для воинов

Сателлит занял всего четыре раздачи, ведь по его правилам с каждой новой раздачей все игроки автоматом шли в олл-ин. Его победителем стал Эрик Гольдштейн, который банально уснул перед началом игры.

"Я вернулся домой после долгого рабочего дня и решил посмотреть покерную трансляцию. Потом мне написал друг и предложил зарегистрироваться в сателлите. Я зарегистрировался за 30 минут до начала и вырубился. На следующий день должен был идти на работу в 6 утра. Я проснулся от множества сообщений о том, что я выиграл".

Возможно, именно Эрик в этом году станет "вторым Манимейкером". Напомним, что в 2003 году Крис добыл победу на Main Event, отобравшись на него из сателлита за 86 долларов. Тогда это вызвало покерный бум в обществе.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
57.2
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
46.1
4
Стивен Чидвик Стивен Чидвик
42.7
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
40.1
Смотреть весь рейтинг
Опрос

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять