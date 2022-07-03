Поспал и сэкономил 10 тысяч. Парень во сне выиграл отбор на самый крупный турнир по покеру

Эрик Гольдштейн забыл о регистрации на сателлит на MainEvent WSOP, однако это не помешало ему добыть победу

Эрик Гольдштейн во сне отобрался на Main Event

Уже сегодня на Мировой серии покера стартует Главное событие. Продлится оно с 3 по 16 июля и будет включать в себя аж четыре стартовых дня.

Его бай-ин составляет немалые 10 тысяч. Однако WSOP предлагает разнообразные сателлиты, в которых разыгрываются билеты на Main Event. Один из них прошел довольно оперативно и его итог оказался довольно неожиданным.

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Сателлит занял всего четыре раздачи, ведь по его правилам с каждой новой раздачей все игроки автоматом шли в олл-ин. Его победителем стал Эрик Гольдштейн, который банально уснул перед началом игры.

"Я вернулся домой после долгого рабочего дня и решил посмотреть покерную трансляцию. Потом мне написал друг и предложил зарегистрироваться в сателлите. Я зарегистрировался за 30 минут до начала и вырубился. На следующий день должен был идти на работу в 6 утра. Я проснулся от множества сообщений о том, что я выиграл".

Возможно, именно Эрик в этом году станет "вторым Манимейкером". Напомним, что в 2003 году Крис добыл победу на Main Event, отобравшись на него из сателлита за 86 долларов. Тогда это вызвало покерный бум в обществе.