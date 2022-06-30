День рождения на целый месяц: PokerMatch проведет супертурнир на миллион

Покер-рум уже во всю отмечает свое шестилетие, а первый ивент с миллионной гарантией пройдет в ближайшую субботу

PokerMatch празднует 6 лет / Фото: PokerMatch

Покерная индустрия Украины продолжает развиваться и приносить радость игрокам несмотря на тяжелые времена. Крупнейший покер-рум страны PokerMatch по-прежнему дарит своим клиентам крутые акции и турниры.

Уже 21 июля компании исполнится 6 лет и в честь дня рождения рум запускает серию турниров Happy Birthday PKO с общей гарантией в 6 миллионов гривен.

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Первый из них ждет любителей покера уже в эту субботу. Начало – в 20:00 по киевскому времени. Бай-ин ивента составит 660 гривен, а гарантия – 1 миллион!

Регистрация в крупнейшем онлайн-руме Украины PokerMatch

При этом событие пройдет в формате прогрессивного нокаута, так что, помимо обычных призовых, игроки смогут заработать деньги и за выбивание соперников. Каждый покерист сможет совершить до шести входов и использовать ребаи.

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Кроме того, дополнительные призы во время турнира разыграет виртуальный амбассадор PokerMatch Драгобрат. Подробнее с правилами участия в турнире можете ознакомиться на сайте рума.

К слову, на следующий день, в воскресенье, игроков ждет благотворительный турнир Victory Cup. Гарантия составит 250 тысяч гривен, а весь рейк будет отправлен на гуманитарные нужды Украины.