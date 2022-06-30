Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" 🛡 Саммит НАТО в Мадриде Работа во время войны Работа во время войны
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

На Крещатике будет разыграно 2 миллиона! Анонс крутой покерной серии в Киеве

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 июня, 14:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
C 8 по 17 июля в центре столицы Украины пройдет топовая офлайн-серия SPL Poker Hearts при поддержке PokerMatch
SPL Poker Hearts пройдет в Киеве с 8 по 17 июля
SPL Poker Hearts пройдет в Киеве с 8 по 17 июля / Фото: PokerMatch

Покер Украины продолжает развиваться и радовать игроков ивентами несмотря ни на какие преграды. В июле PokerMatch празднует день рождения, в честь которого организовывает крутые онлайн-турниры с гарантией на 6 миллионов.

Также в середине месяца при поддержке компании будет проведена классная покерная серия в офлайне SPL Poker Hearts. С 8 по 17 июля покерный клуб Full House Khreschatyk в центре Киева проведет семь топ-ивентов.

Реклама

Читайте также: PokerMatch и игроки отправили два миллиона на благотворительность

Общая гарантия событий составит 2 миллиона. Также серия будет нести и благотворительную миссию. Половина призового фонда турнира Charity Poker Hearts будет отправлена на нужды ВСУ и людям, которые пострадали от российской агрессии.

ДАТЫТУРНИРБАЙ-ИНГАРАНТИЯ
8-10 июляWelcome to the Storm Day1 000 / 4000315 000
9-11 июляPLO 4-cards Super K.O.900 / 3 600200 000
10-12 июляProgressive K.O.1 200 / 4 800300 000
12 июляCharity Poker Hearts1 000
13-16 июляMain Event500 / 10 000600 000
15-17 июляHigh Roller Event600 / 2 500 / 15 000500 000
17 июляDeepStack500 / 2 000100 000

Особое внимание привлекают Main Event и турнир хайроллеров, которые пройдут 16-17 июля. Гарантия первого турнира составит 500 тысяч, а второго – 600К.

Реклама

Регистрация в крупнейшем онлайн-руме Украины PokerMatch

В эти топ-ивенты можно будет попасть и через сателлиты на PokerMatch, бай-ины которых стартуют всего от 100 гривен. Подробнее с правилами можно ознакомиться на сайте компании.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ИЮНЬ
Тимоти Адамс
Тимоти Адамс
Джон Эспозито
Джон Эспозито
Дэниел Колман
Дэниел Колман
Джозеф Маккиэн
Джозеф Маккиэн
Мартин Якобсон
Мартин Якобсон
1 /2
Дни рождения июня
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
57.2
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
46.1
4
Стивен Чидвик Стивен Чидвик
42.7
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
40.1
Смотреть весь рейтинг
Опрос

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять