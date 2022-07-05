Крупнейший покер-рум Украины разыграл более 2 миллионов на выходных. Кто стал победителем

PokerMatch успешно начал отмечать свой день рождение и по традиции собрал солидную сумму на благотворительность

PokerMatch начал серию турниров в честь своего дня рождения / Фото: PokerMatch

Уже 21 июля крупнейший рум Украины PokerMatch отметит свое шестилетие. Специально для любителей покера компания основала целый месяц крутых турниров в честь праздника.

На выходных онлайн-рум провел два крутых ивента с общим призовым фондом аж 2,3 миллиона. В субботу состоялся первый турнир Happy Birthday PKO.

Реклама

Благодаря 2400 входам общая сумма призовых побила гарантию и доросла до 1,8М. Эту сумму разделили 300 лучших игроков, а победителем стал регуляр Александр Полюхович.

Читайте также: Самый успешный покерист Украины продолжает играть ради страны

Обыграв в хедз-апе другого опытного покериста под ником spielerkind, он заработал более 200 тысяч вместе с баунти. Его ж оппонент стал богаче на 134К.

Реклама

Также PokerMatch провел очередной благотворительный турнир Victory Cup. Весь рейк компания традиционно передает на гуманитарные нужды украинцев. В этот раз эта сумма равнялась 46 200 тысячи гривен.

Победителем же стал arxfatalis, который в хедз-апе заключил сделку с wimmb и выиграл 53 тысячи. К слову, третье место в ивенте занял амбассадор PokerMatch Михаил Гутый. Его призовые вместе с баунти составили почти 43К.