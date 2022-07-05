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Крупнейший покер-рум Украины разыграл более 2 миллионов на выходных. Кто стал победителем

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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5 июля, 20:10
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PokerMatch успешно начал отмечать свой день рождение и по традиции собрал солидную сумму на благотворительность
PokerMatch начал серию турниров в честь своего дня рождения
PokerMatch начал серию турниров в честь своего дня рождения / Фото: PokerMatch

Уже 21 июля крупнейший рум Украины PokerMatch отметит свое шестилетие. Специально для любителей покера компания основала целый месяц крутых турниров в честь праздника.

На выходных онлайн-рум провел два крутых ивента с общим призовым фондом аж 2,3 миллиона. В субботу состоялся первый турнир Happy Birthday PKO.

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Благодаря 2400 входам общая сумма призовых побила гарантию и доросла до 1,8М. Эту сумму разделили 300 лучших игроков, а победителем стал регуляр Александр Полюхович.

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Обыграв в хедз-апе другого опытного покериста под ником spielerkind, он заработал более 200 тысяч вместе с баунти. Его ж оппонент стал богаче на 134К.

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Также PokerMatch провел очередной благотворительный турнир Victory Cup. Весь рейк компания традиционно передает на гуманитарные нужды украинцев. В этот раз эта сумма равнялась 46 200 тысячи гривен.

Победителем же стал arxfatalis, который в хедз-апе заключил сделку с wimmb и выиграл 53 тысячи. К слову, третье место в ивенте занял амбассадор PokerMatch Михаил Гутый. Его призовые вместе с баунти составили почти 43К.

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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
57.2
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
46.1
4
Стивен Чидвик Стивен Чидвик
42.7
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
40.1
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