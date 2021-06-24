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Американскому покеристу не удался крутой блеф, который стоил ему 80 тысяч долларов (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
24 июня, 18:10
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Лэндон Тайс продолжает удерживать преимущество над Биллом Перкинсом, однако неудачный блеф не позволил ему отыграть фору
Лэндон Тайс продолжает доминировать над Биллом Перкинсом
Лэндон Тайс продолжает доминировать над Биллом Перкинсом / Фото: Cardschat

Продолжается горячая покерная битва между бизнесменом Биллом Перкинсом и профессиональным игроком Лэндоном Тайсом. Напомним, что парочка договорилась отыграть 20 тысяч раздач, чтобы определить победителя. Перед началом пари Тайс дал сопернику фору в 720 тысяч долларов, которые планирует отыграть и даже выйти в плюс.

Вчера оппоненты отыграли 494 раздачи и вновь победителем вышел Тайс. Американец добавил в свою копилку еще почти 32 тысячи, хотя мог закончить с еще большей прибылью. В одной из раздач Лэндон решил блефовать на ривере с несостоявшимся стритом, тогда как Перкинс не испугался и забрал солидный банк (80К) с парой "десяток" (ТТ).

Сыграно рук: 4222 / 20000
Баланс: +144 255 долларов в пользу Тайса
Баланс с учетом форы: +575 475 долларов в пользу Перкинса

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