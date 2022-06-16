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Полтора миллиона на кону! Невезунчик бросил вызов самому титулованному покеристу в истории

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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16 июня, 22:03
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Скотт Сейвер вызвал Фила Хельмута на реванш в High Stakes Duel после проигрыша 400 тысяч месяц назад
Фил Хельмут и Скотт Сейвер сразятся на High Stakes Duel
Фил Хельмут и Скотт Сейвер сразятся на High Stakes Duel

В середине мая рекордсмен по браслетам WSOP Фил Хельмут вновь стал победителем на шоу High Stakes Duel. После отказа Тома Двана от дуэли его неожиданным соперником стал Скотт Сейвер.

Тогда оба игрока внесли по 400 тысяч долларов бай-ина и потратили более пяти часов на дуэль. По итогам 327 раздач призовой фонд достался Филу.

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Впрочем, у Сейвера было право на реванш с повышенной в два раза ставкой. В итоге Скотт решил не сдаваться и отыграть деньги у PokerBrat, согласившись на новый хедз-ап.

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В следующем эфире оба соперника вынуждены будут заплатить по 800 тысяч бай-ина, а 1,6М в итоге достанется победителю. Дата события пока неизвестна.

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Напомним, что Хельмут добыл 9 побед в 10-ти дуэлях на High Stakes Duel. Фил по три раза обыгрывал Эсфандиари и Негреану, а также по разу триумфовал в битвах с Райтом, Дваном и Сейвером.

Отметим, что недавно Скотт выиграл свой четвертый браслет WSOP в карьере. Помимо этого, Сейвер провалился на ивенте Flip&Go, безрезультатно использовав аж 43 бай-ина по 1К долларов.

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