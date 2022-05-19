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Самый титулованный покерист заработал 800 тысяч в телешоу

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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19 мая, 18:21
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Фил Хельмут сумел добыть девятую победу на телешоу High Stakes Duel, обыграв в затяжном хедз-апе Скотта Сейвера
Фил Хельмут продолжает разрывать соперников на High Stakes Duel
Фил Хельмут продолжает разрывать соперников на High Stakes Duel / Фото: Pokernews

Покерное шоу High Stakes Duel является одним из самых популярных в данном виде спорта. Организаторы приглашают звезд покера в студию, где они в хедз-апе с высокими бай-инами определяют победителя.

Лучшим игроком в последнее время стал американец Фил Хельмут. PokerBrat провел уже десять дуэлей, допустив лишь одно поражение. Покерист уже обыграл Антонио Эсфандиари (трижды), Даниэля Негреану (трижды), а также Ника Райта.

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Прошлой осенью соперником Хельмута стал Том Дван, который и нанес ему первое поражение в шоу. Правда, в январе Фил уже взял реванш. Ожидалось, что парни проведут третью дуэль подряд, но Том отказался из-за плотного графика.

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В итоге организаторы подыскали для него нового оппонента. Им стал титулованный Скотт Сейвер, который не побоялся заплатить 400 тысяч за участие.

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Впрочем, исход вчерашней дуэли вновь был за Хельмутом. Игроки провели за столом около пяти часов, отыграв аж 327 раздач. Чиплидерство переходило от одних рук к другим, но в итоге победа вновь досталась Филу.

Фил Хельмут любит проявлять эмоции за столом
Фил Хельмут любит проявлять эмоции за столом

Тем не менее, забрать 800 тысяч призовых он не сможет, ведь обязан провести еще один обязательный хедз-ап. Вполне вероятно, им вновь станет Сейвер, если захочет реванша. Правда, для этого Скотту придется заплатить уже 800К бай-ин.

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Отметим, что Фил Хельмут является рекордсменом на WSOP, добыв 16 золотых браслетов. Всего же в живых ивентах за карьеру PokerBrat заработал почти 28 миллионов долларов.

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1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
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