Самый титулованный покерист заработал 800 тысяч в телешоу

Фил Хельмут сумел добыть девятую победу на телешоу High Stakes Duel, обыграв в затяжном хедз-апе Скотта Сейвера

Фил Хельмут продолжает разрывать соперников на High Stakes Duel / Фото: Pokernews

Покерное шоу High Stakes Duel является одним из самых популярных в данном виде спорта. Организаторы приглашают звезд покера в студию, где они в хедз-апе с высокими бай-инами определяют победителя.

Лучшим игроком в последнее время стал американец Фил Хельмут. PokerBrat провел уже десять дуэлей, допустив лишь одно поражение. Покерист уже обыграл Антонио Эсфандиари (трижды), Даниэля Негреану (трижды), а также Ника Райта.

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Прошлой осенью соперником Хельмута стал Том Дван, который и нанес ему первое поражение в шоу. Правда, в январе Фил уже взял реванш. Ожидалось, что парни проведут третью дуэль подряд, но Том отказался из-за плотного графика.

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В итоге организаторы подыскали для него нового оппонента. Им стал титулованный Скотт Сейвер, который не побоялся заплатить 400 тысяч за участие.

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Впрочем, исход вчерашней дуэли вновь был за Хельмутом. Игроки провели за столом около пяти часов, отыграв аж 327 раздач. Чиплидерство переходило от одних рук к другим, но в итоге победа вновь досталась Филу.

Фил Хельмут любит проявлять эмоции за столом

Тем не менее, забрать 800 тысяч призовых он не сможет, ведь обязан провести еще один обязательный хедз-ап. Вполне вероятно, им вновь станет Сейвер, если захочет реванша. Правда, для этого Скотту придется заплатить уже 800К бай-ин.

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Отметим, что Фил Хельмут является рекордсменом на WSOP, добыв 16 золотых браслетов. Всего же в живых ивентах за карьеру PokerBrat заработал почти 28 миллионов долларов.