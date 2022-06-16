Півтора мільйона на кону! Невезунчик кинув виклик найтитулованішому покеристу в історії

Скотт Сейвер викликав Філа Хельмута на реванш у High Stakes Duel після програшу 400 тисяч місяць тому

Філ Хельмут та Скотт Сейвер зійдуться на High Stakes Duel

У середині травня рекордсмен із браслетів WSOP Філ Хельмут знову став переможцем на шоу High Stakes Duel . Після відмови Тома Двана від дуелі його несподіваним суперником став Скотт Сейвер.

Тоді обидва гравці внесли по 400 тисяч доларів бай-іну і витратили понад п'ять годин на дуель. За підсумками 327 роздач призовий фонд дістався Філу.

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Втім, Сейвер мав право на реванш із підвищеною вдвічі ставкою. В результаті Скотт вирішив не здаватися і відіграти гроші у PokerBrat, погодившись на новий хедз-ап.

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У наступному ефірі обидва суперники змушені будуть заплатити по 800 тисяч бай-іну, а 1,6М у підсумку дістанеться переможцю. Дата події поки що невідома.

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Нагадаємо, що Хельмут здобув 9 перемог у 10 дуелях на High Stakes Duel. Філ по три рази обігравав Есфандіарі та Негреану, а також по разу тріумфував у битвах із Райтом, Дваном та Сейвером.

Зазначимо, що нещодавно Скотт виграв свій четвертий браслет WSOP у кар'єрі. Крім того, Сейвер провалився на івенті Flip&Go, безрезультатно використавши аж 43 бай-іни по 1К доларів.