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Почти 50 тысяч в трубу! Неудачник года провалил 43 попытки, чтобы выиграть приз в покер

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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16 июня, 10:36
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Скотт Сейвер решил проявить настойчивость на необычном ивенте WSOP 2022, однако судьба его не вознаградила
Скотт Сейвер серьезно облажался на Мировой серии покера
Скотт Сейвер серьезно облажался на Мировой серии покера / Фото: WSOP

На днях на Мировой серии покера подошел к концу новый турнир Flip&Go. В турнир по необычному формату зарегистрировалось более 1,3 тысяч входов.

Суть ивента заключалась в том, что после внесения бай-ина в 1000 долларов игрок автоматически шел в олл-ин. Каждому на руки сдается по три карты, после чего участник одну из них может скинуть и заменить.

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Как только каждый за столом это сделает, дилер выкладывает терн и ривер. Исходя из этих пяти карт, определяется победитель раздачи, который сразу же попадает в призы.

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Входов можно делать неограниченное количество раз и это сыграло злую шутку с обладателем четырех браслетов WSOP Скоттом Сейвером. Американец уже триумфовал на этой серии, поэтому удача решила отвернуться от него.

Настойчивый Скотт никак не мог оказаться счастливчиком и не пожалел аж 43 попытки на попадание в призы. В итоге потратив 43К долларов, Сейвер остался у разбитого корыта.

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Чемпионом в итоге стал Кристофер Чатман, который в итоге добыл свой первый браслет и приз в 187 тысяч. К слову, на 58 месте ивент завершил украинец Павел Векслер, поднявший 3,2К.

Результаты финального стола турнира WSOP Flip&Go NLH:

  1. Кристофер Чатман – 187,7 тыс. долларов
  2. Рафи Элхарар – 116 тыс. долларов
  3. Тайлер Виллсе – 85,4 тыс. долларов
  4. Иэн Штайнман – 63,5 тыс. долларов
  5. Пит Чен – 47,7 тыс. долларов
  6. Остин Апицелья – 36,2 тыс. долларов
  7. Закария Читум – 27,8 тыс. долларов
  8. Георгиос Сотиропулос – 21,6 тыс. долларов
  9. Майк Матусов – 17 тыс. долларов

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