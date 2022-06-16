Почти 50 тысяч в трубу! Неудачник года провалил 43 попытки, чтобы выиграть приз в покер

На днях на Мировой серии покера подошел к концу новый турнир Flip&Go. В турнир по необычному формату зарегистрировалось более 1,3 тысяч входов.
Суть ивента заключалась в том, что после внесения бай-ина в 1000 долларов игрок автоматически шел в олл-ин. Каждому на руки сдается по три карты, после чего участник одну из них может скинуть и заменить.
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Как только каждый за столом это сделает, дилер выкладывает терн и ривер. Исходя из этих пяти карт, определяется победитель раздачи, который сразу же попадает в призы.
Входов можно делать неограниченное количество раз и это сыграло злую шутку с обладателем четырех браслетов WSOP Скоттом Сейвером. Американец уже триумфовал на этой серии, поэтому удача решила отвернуться от него.
Настойчивый Скотт никак не мог оказаться счастливчиком и не пожалел аж 43 попытки на попадание в призы. В итоге потратив 43К долларов, Сейвер остался у разбитого корыта.
Чемпионом в итоге стал Кристофер Чатман, который в итоге добыл свой первый браслет и приз в 187 тысяч. К слову, на 58 месте ивент завершил украинец Павел Векслер, поднявший 3,2К.
Результаты финального стола турнира WSOP Flip&Go NLH:
- Кристофер Чатман – 187,7 тыс. долларов
- Рафи Элхарар – 116 тыс. долларов
- Тайлер Виллсе – 85,4 тыс. долларов
- Иэн Штайнман – 63,5 тыс. долларов
- Пит Чен – 47,7 тыс. долларов
- Остин Апицелья – 36,2 тыс. долларов
- Закария Читум – 27,8 тыс. долларов
- Георгиос Сотиропулос – 21,6 тыс. долларов
- Майк Матусов – 17 тыс. долларов