Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Евродесант едет в Киев Работа во время войны Работа во время войны ⚽ Украина - Ирландия: онлайн 🔴 Ситуация в Северодонецке
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Игрок из Огайо выиграл пятый браслет Мировой серии покера в карьере

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 июня, 12:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Адам Фридман обошел нескольких именитых покеристов в ивенте по Семикарточному Стаду и пополнил коллекцию наград WSOP
Адам Фридман добыл пятый браслет WSOP
Адам Фридман добыл пятый браслет WSOP

На Мировой серии покера подошел к концу ивент №22. В нем лучшие игроки со всего мира сражались за браслет в дисциплине Семикарточный Стад.

Бай-ин турнира составил 10 тысяч долларов, что привлекло 95 входов. Общий призовой фонд достиг отметки 885К, которые разделили 15 лучших игроков. Среди них оказалось немало известных покеристов.

Реклама

Читайте также: Покерист из Киева выиграл 40 тысяч долларов в Лас-Вегасе

К примеру, на 11 месте ивент завершил основатель стримингового сервиса PokerGo и один из самых успешных игроков в истории Кэри Катц. В топ-пятерку же сумели попасть американец Бенжамин Диболд и израильтянин Юваль Бронштейн.

Был близок к завоеванию своего 11-го браслета и Фил Айви, но "покерный Тайгер Вудс" довольствовался лишь третьей позицией. Победителем же стал другой титулованный американец Адам Фридман.

Реклама

Покерист из Огайо начинал финалку чиплидером и уверенно воспользовался своей позицией. В хедз-апе Фридман оставил не у дел Жана Гаспара и выиграл пятый браслет в карьере. Общий доход Адама от покера теперь равен 3,8М.

Результаты финального стола турнира WSOP Seven Card Stud Championship :

Реклама
  1. Адам Фридман – 248,2 тыс. долларов
  2. Жан Гаспар – 153,4 тыс. долларов
  3. Фил Айви – 108,2 тыс. долларов
  4. Юваль Бронштейн – 78,3 тыс. долларов
  5. Бенжамин Диболд – 58,2 тыс. долларов
  6. Марко Джонсон – 44,4 тыс. долларов
  7. Джеймс Палусек – 34,9 тыс. долларов
  8. Юки Жу – 28,2 тыс. долларов
  9. Кевин Герхарт – 23,5 тыс. долларов

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ИЮНЬ
Тимоти Адамс
Тимоти Адамс
Джон Эспозито
Джон Эспозито
Дэниел Колман
Дэниел Колман
Джозеф Маккиэн
Джозеф Маккиэн
Мартин Якобсон
Мартин Якобсон
1 /2
Дни рождения июня
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
57.2
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
46.1
4
Стивен Чидвик Стивен Чидвик
42.7
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
40.1
Смотреть весь рейтинг
Опрос

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять