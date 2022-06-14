Игрок из Огайо выиграл пятый браслет Мировой серии покера в карьере

На Мировой серии покера подошел к концу ивент №22. В нем лучшие игроки со всего мира сражались за браслет в дисциплине Семикарточный Стад.
Бай-ин турнира составил 10 тысяч долларов, что привлекло 95 входов. Общий призовой фонд достиг отметки 885К, которые разделили 15 лучших игроков. Среди них оказалось немало известных покеристов.
Читайте также: Покерист из Киева выиграл 40 тысяч долларов в Лас-Вегасе
К примеру, на 11 месте ивент завершил основатель стримингового сервиса PokerGo и один из самых успешных игроков в истории Кэри Катц. В топ-пятерку же сумели попасть американец Бенжамин Диболд и израильтянин Юваль Бронштейн.
Был близок к завоеванию своего 11-го браслета и Фил Айви, но "покерный Тайгер Вудс" довольствовался лишь третьей позицией. Победителем же стал другой титулованный американец Адам Фридман.
Покерист из Огайо начинал финалку чиплидером и уверенно воспользовался своей позицией. В хедз-апе Фридман оставил не у дел Жана Гаспара и выиграл пятый браслет в карьере. Общий доход Адама от покера теперь равен 3,8М.
Результаты финального стола турнира WSOP Seven Card Stud Championship :
- Адам Фридман – 248,2 тыс. долларов
- Жан Гаспар – 153,4 тыс. долларов
- Фил Айви – 108,2 тыс. долларов
- Юваль Бронштейн – 78,3 тыс. долларов
- Бенжамин Диболд – 58,2 тыс. долларов
- Марко Джонсон – 44,4 тыс. долларов
- Джеймс Палусек – 34,9 тыс. долларов
- Юки Жу – 28,2 тыс. долларов
- Кевин Герхарт – 23,5 тыс. долларов