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Майже 50 тисяч пішло з димом! Невдаха року провалив 43 спроби, щоб виграти приз у покер

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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16 червня, 10:36
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Скотт Сейвер вирішив виявити наполегливість на незвичайному івенті WSOP 2022, проте доля його не винагородила
Скотт Сейвер серйозно зганьбився на Світовій серії покеру
Скотт Сейвер серйозно зганьбився на Світовій серії покеру / Фото: WSOP

Днями на Світовій серії покеру добіг кінця новий турнір Flip&Go. У турнір за незвичайним форматом реєструвалося понад 1,3 тисячі входів.

Суть івенту в тому, що після внесення бай-іну в 1000 доларів гравець автоматично йшов в олл-ін. Кожному на руки здається три карти, після чого учасник одну з них може скинути і замінити.

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Як тільки кожен за столом це зробить, дилер викладає терен і ривер. Зважаючи на ці п'ять карт, визначається переможець роздачі, який одразу потрапляє в призи.

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Входів можна робити необмежену кількість разів, і це зіграло злий жарт з володарем чотирьох браслетів WSOP Скоттом Сейвером. Американець вже тріумфував на цій серії, тому доля вирішила відвернутися від нього.

Наполегливий Скотт ніяк не міг виявитися щасливчиком і не пошкодував аж 43 спроби потрапити в призи. Зрештою, витративши 43К доларів, Сейвер залишився біля розбитого корита.

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Чемпіоном у підсумку став Крістофер Чатман, який здобув свій перший браслет і приз у 187 тисяч. До речі, на 58-му місці івент завершив українець Павло Векслер, який підняв 3,2К.

Результати фінального столу турніру WSOP Flip&Go NLH:

  1. Крістофер Чатман – 187,7 тис. доларів
  2. Рафі Елхарар – 116 тис. доларів
  3. Тайлер Віллсе – 85,4 тис. доларів
  4. Іен Штайнман – 63,5 тис. доларів
  5. Піт Чен – 47,7 тис. доларів
  6. Остін Апіцелья – 36,2 тис. доларів
  7. Закарія Читум – 27,8 тис. доларів
  8. Георгіос Сотіропулос – 21,6 тис. доларів
  9. Майк Матусов – 17 тис. доларів

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