Майже 50 тисяч пішло з димом! Невдаха року провалив 43 спроби, щоб виграти приз у покер

Скотт Сейвер вирішив виявити наполегливість на незвичайному івенті WSOP 2022, проте доля його не винагородила

Скотт Сейвер серйозно зганьбився на Світовій серії покеру / Фото: WSOP

Днями на Світовій серії покеру добіг кінця новий турнір Flip&Go. У турнір за незвичайним форматом реєструвалося понад 1,3 тисячі входів.

Суть івенту в тому, що після внесення бай-іну в 1000 доларів гравець автоматично йшов в олл-ін. Кожному на руки здається три карти, після чого учасник одну з них може скинути і замінити.

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Як тільки кожен за столом це зробить, дилер викладає терен і ривер. Зважаючи на ці п'ять карт, визначається переможець роздачі, який одразу потрапляє в призи.

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Входів можна робити необмежену кількість разів, і це зіграло злий жарт з володарем чотирьох браслетів WSOP Скоттом Сейвером. Американець вже тріумфував на цій серії, тому доля вирішила відвернутися від нього.

Наполегливий Скотт ніяк не міг виявитися щасливчиком і не пошкодував аж 43 спроби потрапити в призи. Зрештою, витративши 43К доларів, Сейвер залишився біля розбитого корита.

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Чемпіоном у підсумку став Крістофер Чатман, який здобув свій перший браслет і приз у 187 тисяч. До речі, на 58-му місці івент завершив українець Павло Векслер, який підняв 3,2К.

Результати фінального столу турніру WSOP Flip&Go NLH: