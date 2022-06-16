Майже 50 тисяч пішло з димом! Невдаха року провалив 43 спроби, щоб виграти приз у покер

Днями на Світовій серії покеру добіг кінця новий турнір Flip&Go. У турнір за незвичайним форматом реєструвалося понад 1,3 тисячі входів.
Суть івенту в тому, що після внесення бай-іну в 1000 доларів гравець автоматично йшов в олл-ін. Кожному на руки здається три карти, після чого учасник одну з них може скинути і замінити.
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Як тільки кожен за столом це зробить, дилер викладає терен і ривер. Зважаючи на ці п'ять карт, визначається переможець роздачі, який одразу потрапляє в призи.
Входів можна робити необмежену кількість разів, і це зіграло злий жарт з володарем чотирьох браслетів WSOP Скоттом Сейвером. Американець вже тріумфував на цій серії, тому доля вирішила відвернутися від нього.
Наполегливий Скотт ніяк не міг виявитися щасливчиком і не пошкодував аж 43 спроби потрапити в призи. Зрештою, витративши 43К доларів, Сейвер залишився біля розбитого корита.
Чемпіоном у підсумку став Крістофер Чатман, який здобув свій перший браслет і приз у 187 тисяч. До речі, на 58-му місці івент завершив українець Павло Векслер, який підняв 3,2К.
Результати фінального столу турніру WSOP Flip&Go NLH:
- Крістофер Чатман – 187,7 тис. доларів
- Рафі Елхарар – 116 тис. доларів
- Тайлер Віллсе – 85,4 тис. доларів
- Іен Штайнман – 63,5 тис. доларів
- Піт Чен – 47,7 тис. доларів
- Остін Апіцелья – 36,2 тис. доларів
- Закарія Читум – 27,8 тис. доларів
- Георгіос Сотіропулос – 21,6 тис. доларів
- Майк Матусов – 17 тис. доларів