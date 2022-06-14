Гравець із Огайо виграв п'ятий браслет Світової серії покеру у кар'єрі

На Світовій серії покеру добіг кінця івент №22. У ньому найкращі гравці з усього світу боролися за браслет у дисципліні Семикартковий Стад.
Бай-ін турніру становив 10 тисяч доларів, що залучило 95 входів. Загальний призовий фонд досяг позначки 885К, які розділили 15 найкращих гравців. Серед них виявилося чимало відомих покеристів.
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Наприклад, на 11 місці івент завершив засновник стрімінгового сервісу PokerGo та один із найуспішніших гравців в історії Кері Катц. У топ-п'ятірку ж зуміли потрапити американець Бенжамін Діболд та ізраїльтянин Юваль Бронштейн.
Був близьким до завоювання свого 11-го браслета і Філ Айві, але "покерний Тайгер Вудс" задовольнявся лише третьою позицією. Переможцем став інший титулований американець Адам Фрідман.
Покерист з Огайо розпочинав фіналку чіплідером та впевнено скористався своєю позицією. У хедз-апі Фрідман залишив не при справах Жана Гаспара і виграв п'ятий браслет у кар'єрі. Загальний прибуток Адама від покеру тепер дорівнює 3,8 м.
Результати фінального столу турніру WSOP Seven Card Stud Championship :
- Адам Фрідман – 248,2 тис. доларів
- Жан Гаспар – 153,4 тис. доларів
- Філ Айві – 108,2 тис. доларів
- Юваль Бронштейн – 78,3 тис. доларів
- Бенжамін Діболд – 58,2 тис. доларів
- Марко Джонсон – 44,4 тис. доларів
- Джеймс Палусек – 34,9 тис. доларів
- Юкі Жу – 28,2 тис. доларів
- Кевін Герхарт – 23,5 тис. доларів