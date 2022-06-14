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Гравець із Огайо виграв п'ятий браслет Світової серії покеру у кар'єрі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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14 червня, 12:35
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Адам Фрідман обійшов кількох відомих покеристів в івенті за Семикартковим Стадом і поповнив колекцію нагород WSOP
Адам Фрідман здобув п'ятий браслет WSOP
Адам Фрідман здобув п'ятий браслет WSOP

На Світовій серії покеру добіг кінця івент №22. У ньому найкращі гравці з усього світу боролися за браслет у дисципліні Семикартковий Стад.

Бай-ін турніру становив 10 тисяч доларів, що залучило 95 входів. Загальний призовий фонд досяг позначки 885К, які розділили 15 найкращих гравців. Серед них виявилося чимало відомих покеристів.

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Наприклад, на 11 місці івент завершив засновник стрімінгового сервісу PokerGo та один із найуспішніших гравців в історії Кері Катц. У топ-п'ятірку ж зуміли потрапити американець Бенжамін Діболд та ізраїльтянин Юваль Бронштейн.

Був близьким до завоювання свого 11-го браслета і Філ Айві, але "покерний Тайгер Вудс" задовольнявся лише третьою позицією. Переможцем став інший титулований американець Адам Фрідман.

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Покерист з Огайо розпочинав фіналку чіплідером та впевнено скористався своєю позицією. У хедз-апі Фрідман залишив не при справах Жана Гаспара і виграв п'ятий браслет у кар'єрі. Загальний прибуток Адама від покеру тепер дорівнює 3,8 м.

Результати фінального столу турніру WSOP Seven Card Stud Championship :

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  1. Адам Фрідман – 248,2 тис. доларів
  2. Жан Гаспар – 153,4 тис. доларів
  3. Філ Айві – 108,2 тис. доларів
  4. Юваль Бронштейн – 78,3 тис. доларів
  5. Бенжамін Діболд – 58,2 тис. доларів
  6. Марко Джонсон – 44,4 тис. доларів
  7. Джеймс Палусек – 34,9 тис. доларів
  8. Юкі Жу – 28,2 тис. доларів
  9. Кевін Герхарт – 23,5 тис. доларів

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Джозеф Маккіен
Джозеф Маккіен
Мартін Якобсон
Мартін Якобсон
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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
57.2
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
46.1
4
Стівен Чидвік Стівен Чидвік
42.7
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
40.1
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