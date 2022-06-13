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Покерист із Києва виграв 40 тисяч доларів у Лас-Вегасі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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13 червня, 15:12
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Андрій Любовецький зумів пробратися в призову зону івенту хайролерів з Омахи на WSOP 2022
Андрій Любовецький заробив призові на WSOP 2022
Андрій Любовецький заробив призові на WSOP 2022 / Фото: WSOP

Українці продовжують досягати успіхів на Світовій серії покеру. Браслетів поки що наші не видобували, проте вже заробили в сумі майже 50 тисяч доларів.

Днями ця сума збільшилася вдвічі. На івенті хайролерів з Омахи успішно виступив наш покерист Андрій Любовецький. Турнір за 25К бай-іну зібрав 264 входи, що дозволило накопичити 6,2 мільйона призового фонду.

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В ITM увійшли 40 найкращих гравців і наш спортсмен зайняв останнє призове місце. Це дозволило Любовецькому підняти 40,5 тисячі.

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Переможцем івента став покерист із Китаю Тонг Лі. У хедз-апі гравець здолав Фабіана Брандеса та забрав головний приз івента у розмірі 1,4 мільйона доларів.

Результати фінального столу турніру WSOP High Roller PLO 8-Handed:

  1. Тонг Лі – 1,46 млн доларів
  2. Фабіан Брандес – 907,1 тис. доларів
  3. Джош Ар'є – 644,3 тис. доларів
  4. Сем Штайн – 465,7 тис. доларів
  5. Скотт Болл – 342,5 тис. доларів
  6. Джонатан Депа – 256,5 тис. доларів
  7. Еммануель Себаг – 195,7 тис. доларів
  8. Грегорі Шуда – 152 тис. доларів
  9. Девід Вільямс – 120,4 тис. доларів

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4
Філ Айві
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