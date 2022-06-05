Американець здобув перемогу на Світовій серії покеру заради допомоги ветеранам

На Світовій серії покеру, яка стартувала 31 травня, закінчилися ще два івенти. Раніше володарями браслетів стали Кеті Копп і Девід Пітерс .
У третій події WSOP 752 гравці змагалися у фризаут-грі з Безлімітного Холдему. Бай-ін становив 2,5К, що дозволило зібрати призовий фонд у розмірі 1,6 мільйона доларів.
В ITM виявилося 113 гравців, а переможцем став американець Скотт Сейвер, який у середині травня зазнав фіаско. хедз-апе з Філом Хельмутом. Американець виборов свій четвертий браслет у кар'єрі і піднявся на 25 місце в рейтингу All Time Money List.
Результати фінального столу турніру WSOP Freezeout NLH:
- Скотт Сейвер – 320 тис. доларів
- Александер Фарахі – 197,8 тис. доларів
- Девід Гудман – 139,1 тис. доларів
- Стів Золотов – 99,4 тис. доларів
- Серхіо Еспіна – 72,2 тис. доларів
- Нік Шульмун – 53,2 тис. доларів
- Льюїс Спенсер – 39,9 тис. доларів
- Кріс Ханічен – 30,4 тис. доларів
- Адітія Агарвал – 23,6 тис. доларів
Також визначився переможець і у турнірі №4 Dealer's Choice за 1500 доларів. Серед 430 учасників не було рівних Бреду Рубену, який провів івент у футболці під назвою благодійної організації "Shields&Stripes".
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Займається вона допомогою ветеранам, зокрема пожежниками та поліцейським на пенсії. Як зізнався американець, 1% свого виграшу (а саме 1,2К) він пожертвує саме їй. Для Рубена цей браслет WSOP також став четвертим у кар'єрі.
Результати фінального столу турніру WSOP Dealer's Choice 6-Handed:
- Бред Рубен – 126,2 тис. доларів
- Ясвіндер Лаллі – 78 тис. доларів
- Наойя Кіхара – 52,2 тис. доларів
- Бен Ю – 35,7 тис. доларів
- Джордж Уокер – 25 тис. доларів
- Чарльз Бренсфорд – 17,9 тис. доларів
- Альфред Атамян – 13,1 тис. доларів
- Марко Джонсон – 9,8 тис. доларів