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Найтитулованіший покерист заробив 800 тисяч у телешоу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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19 травня, 18:21
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Філ Хельмут зумів здобути дев'яту перемогу на телешоу High Stakes Duel, обігравши у затяжному хедз-апі Скотта Сейвера
Філ Хельмут продовжує розривати суперників на High Stakes Duel
Філ Хельмут продовжує розривати суперників на High Stakes Duel / Фото: Pokernews

Покерне шоу High Stakes Duel є одним із найпопулярніших у даному виді спорту. Організатори запрошують зірок покеру до студії, де вони у хедз-апі з високими бай-інами визначають переможця.

Найкращим гравцем останнім часом став американець Філ Хельмут. PokerBrat провів уже десять дуелей, допустивши лише одну поразку. Покерист уже обіграв Антоніо Есфандіарі (тричі), Даніеля Негреану (тричі), а також Ніка Райта.

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Минулої осені суперником Хельмута став Том Дван, який і завдав йому першої поразки в шоу. Щоправда, у січні Філ уже взяв реванш. Очікувалося, що хлопці проведуть третю дуель поспіль, але Том відмовився через щільний графік.

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У результаті організатори підшукали йому нового опонента. Ним став титулований Скотт Сейвер, котрий не побоявся заплатити 400 тисяч за участь.

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Втім, результат вчорашньої дуелі знову був за Хельмутом. Гравці провели за столом близько п'ятої години, відігравши аж 327 роздач. Чіплідерство переходило від одних рук до інших, але в результаті перемога знову дісталася Філу.

Філ Хельмут полюбляє показувати емоції за столом
Філ Хельмут полюбляє показувати емоції за столом

Проте забрати 800 тисяч призових він не зможе, адже зобов'язаний провести ще один обов'язковий хедз-ап. Цілком ймовірно, їм знову стане Сейвер, якщо захоче реваншу. Щоправда, для цього Скотту доведеться заплатити вже 800К бай-ін.

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Зазначимо, що Філ Хельмут є рекордсменом на WSOP, здобувши 16 золотих браслетів. Загалом у живих івентах за кар'єру PokerBrat заробив майже 28 мільйонів доларів.

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
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