Гра
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли 📆 100 днів війни 💲 Що з доларом?
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Заробив 40 мільйонів на покері! Американець здобув четвертий браслет WSOP

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 червня, 20:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Девід Пітерс зумів здолати хайролерів у турнірі за 100К і вчетверте тріумфував на Світовій серії покеру
Девід Пітерс - чотириразовий власник браслетів WSOP
Девід Пітерс - чотириразовий власник браслетів WSOP

Світова серія покеру стартувала у Лас-Вегасі 31 травня. Із 89 браслетів розіграно вже два. Першим чемпіоном в івенті серед дилерів стала Кеті Копп.

Сьогодні вночі добіг кінця турнір серед хайролерів з величезним бай-іном 100 тисяч доларів. У івент було здійснено 46 входів, що дозволило накопичити призовий фонд у 3,3 м.

Реклама

В ITM виявилося сім іменитих покеристів. Серед них був і 10-кратний володар браслетів WSOP Філ Айві, який пропустив минулу WSOP, а також переможець Main Event Світової серії покеру Корай Алдемір.

Читайте також: Найтитулованіший гравець у покер пропустив відкриття WSOP через діарею

Втім, за перемогу боролися Ченс Корнут та Девід Пітерс. Перший був чіплідером фіналки довгий час, проте до хедз-апу стеки опонентів вирівнялися. Замість довгого протистояння фанати отримали розв'язку дуелі лише через 10 хвилин.

Реклама

Корнут отримав 88 і наважився піти в олл-ін, нарвавшись на КК Пітерса. У підсумку, Девід виграв свій четвертий браслет у кар'єрі, а також піднявся на 4 місце в рейтингу All Time Money List. Його загальний прибуток від покеру перевалив за позначку 40М.

Результати фінального столу турніру WSOP High Roller Bounty NLH:

  1. Девід Пітерс – 1,16 млн доларів
  2. Ченс Корнут – 721,1 тис. доларів
  3. Даріо Саммартіно – 498,6 тис. доларів
  4. Алі Імсирович – 350,1 тис. доларів
  5. Корай Алдемір – 249,6 тис. доларів
  6. Меттью Штайнберг – 180,8 тис. доларів
  7. Філ Айві – 133,1 тис. доларів

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Фіналка Main Event WSOP 2021
Опитування
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ТРАВЕНЬ
Стівен Чідвік
Стівен Чідвік
Кріс Фергюсон
Кріс Фергюсон
Хоссейн Енсан
Хоссейн Енсан
1 /2
Дні народження травня
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти