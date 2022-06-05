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Американец добыл победу на Мировой серии покера ради помощи ветеранам

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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5 июня, 10:06
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Скотт Сейвер и Брэд Рубен добыли по четвертому для себя браслету WSOP
Брэд Рубен стал триумфатором WSOP
Брэд Рубен стал триумфатором WSOP

На Мировой серии покера, которая стартовала 31 мая, закончились еще два ивента. Ранее обладателями браслетов стали Кети Копп и Дэвид Питерс.

В третьем событии WSOP 752 игрока соревновались во фризаут-игре по Безлимитному Холдему. Бай-ин составил 2,5К, что позволило собрать призовой фонд в размере 1,6 миллиона долларов.

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В ITM оказалось 113 игроков, а победителем стал американец Скотт Сейвер, который в середине мая потерпел фиаско в хедз-апе с Филом Хельмутом. Американец добыл свой четвертый браслет в карьере и поднялся на 25 место в рейтинге All Time Money List.

Результаты финального стола турнира WSOP Freezeout NLH:

  1. Скотт Сейвер – 320 тыс. долларов
  2. Александер Фарахи – 197,8 тыс. долларов
  3. Дэвид Гудман – 139,1 тыс. долларов
  4. Стив Золотов – 99,4 тыс. долларов
  5. Серхио Эспина – 72,2 тыс. долларов
  6. Ник Шульмун – 53,2 тыс. долларов
  7. Льюис Спенсер – 39,9 тыс. долларов
  8. Крис Ханичен – 30,4 тыс. долларов
  9. Адития Агарвал – 23,6 тыс. долларов

Также определился победитель и в турнире №4 Dealer’s Choice за 1500 долларов. Среди 430 участников не было равных Брэду Рубену, который провел ивент в футболке с названием благотворительной организации "Shields&Stripes".

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Занимается она помощью ветеранам, в частности пожарниками и полицейским на пенсии. Как признался американец, 1% от своего выигрыша (а именно 1,2К) он пожертвует именно ей. Для Рубена данный браслет WSOP также стал четвертым в карьере.

Результаты финального стола турнира WSOP Dealer’s Choice 6-Handed:

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  1. Брэд Рубен – 126,2 тыс. долларов
  2. Ясвиндер Лалли – 78 тыс. долларов
  3. Наойя Кихара – 52,2 тыс. долларов
  4. Бен Ю – 35,7 тыс. долларов
  5. Джордж Уокер – 25 тыс. долларов
  6. Чарльз Брэнсфорд – 17,9 тыс. долларов
  7. Альфред Атамян – 13,1 тыс. долларов
  8. Марко Джонсон – 9,8 тыс. долларов

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
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