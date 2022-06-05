Американец добыл победу на Мировой серии покера ради помощи ветеранам

На Мировой серии покера, которая стартовала 31 мая, закончились еще два ивента. Ранее обладателями браслетов стали Кети Копп и Дэвид Питерс.
В третьем событии WSOP 752 игрока соревновались во фризаут-игре по Безлимитному Холдему. Бай-ин составил 2,5К, что позволило собрать призовой фонд в размере 1,6 миллиона долларов.
В ITM оказалось 113 игроков, а победителем стал американец Скотт Сейвер, который в середине мая потерпел фиаско в хедз-апе с Филом Хельмутом. Американец добыл свой четвертый браслет в карьере и поднялся на 25 место в рейтинге All Time Money List.
Результаты финального стола турнира WSOP Freezeout NLH:
- Скотт Сейвер – 320 тыс. долларов
- Александер Фарахи – 197,8 тыс. долларов
- Дэвид Гудман – 139,1 тыс. долларов
- Стив Золотов – 99,4 тыс. долларов
- Серхио Эспина – 72,2 тыс. долларов
- Ник Шульмун – 53,2 тыс. долларов
- Льюис Спенсер – 39,9 тыс. долларов
- Крис Ханичен – 30,4 тыс. долларов
- Адития Агарвал – 23,6 тыс. долларов
Также определился победитель и в турнире №4 Dealer’s Choice за 1500 долларов. Среди 430 участников не было равных Брэду Рубену, который провел ивент в футболке с названием благотворительной организации "Shields&Stripes".
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Занимается она помощью ветеранам, в частности пожарниками и полицейским на пенсии. Как признался американец, 1% от своего выигрыша (а именно 1,2К) он пожертвует именно ей. Для Рубена данный браслет WSOP также стал четвертым в карьере.
Результаты финального стола турнира WSOP Dealer’s Choice 6-Handed:
- Брэд Рубен – 126,2 тыс. долларов
- Ясвиндер Лалли – 78 тыс. долларов
- Наойя Кихара – 52,2 тыс. долларов
- Бен Ю – 35,7 тыс. долларов
- Джордж Уокер – 25 тыс. долларов
- Чарльз Брэнсфорд – 17,9 тыс. долларов
- Альфред Атамян – 13,1 тыс. долларов
- Марко Джонсон – 9,8 тыс. долларов