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Сама заработала себе на браслет! Работница казино выиграла первый турнир WSOP

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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2 июня, 21:42
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Дилер из Кливленда Кети Копп обошла более 800 игроков в ивенте для работников казино и выиграла 60 с лишним тысячи долларов
Кети Копп выиграла золотой браслет WSOP
Кети Копп выиграла золотой браслет WSOP

Во вторник в Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера 2022. Лучшие игроки со всего мира съехались в отели Bally's и Paris, чтобы разыграть между собой 89 золотых браслетов.

Сегодня же определился победитель первого ивента, в котором принимали участие лишь дилеры из разных казино. На турнир за 500 долларов зарегистрировалось аж 832 покериста, что в два раза больше, чем в прошлом году.

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Триумфатором неожиданно стала Кети Копп. Девушка давно работает дилером в Кливленде, а на серию прибыла вместе со своей мамой. Победа принесла Кети не только первый в карьере золотой браслет, но и 65 тысяч долларов.

Девушка активно участвует в крупных ивентах с 2017 года и до этого пять раз попадала в призы на турнирах WSOP. Общий доход от покера едва превышает 100К (а именно – 108 тысяч долларов).

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Результаты финального стола турнира WSOP Casino Employees:

  1. Кети Копп – 65,1 тыс. долларов
  2. Виятт Фрост – 40,2 тыс. долларов
  3. Брэндон Уэст – 28,3 тыс. долларов
  4. Шон Колхуон – 20,2 тыс. долларов
  5. Джо Чанг – 14,7 тыс. долларов
  6. Викрам Виджай – 10,8 тыс. долларов
  7. Гонсало Гонсалес – 8,1 тыс. долларов
  8. Артуро Хименес – 6,2 тыс. долларов
  9. Кайл Демпси – 4,8 тыс. долларов

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
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