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Самый титулованный игрок в покер пропустил открытие WSOP из-за диареи

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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1 июня, 15:29
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Судя по всему, Фил Хельмут неудачно съездил в Мексику и теперь вынужден отменить свое участие в стартовых ивентах Мировой серии покера
Фил Хельмут пропустит старт WSOP 2022
Фил Хельмут пропустит старт WSOP 2022 / Фото: Pokernews

Сегодня ночью стартовала Мировая серия покера 2022. В Лас-Вегас съехались самые крутые игроки со всего мира, чтобы разыграть между собой 89 золотых браслетов.

Недавно состоялась церемония открытия WSOP, которую провела звезда реалити-шоу Лиза Вандерпамп. В этом году серия впервые за 15 лет сменила место и теперь будет проходить в отелях Horseshoe и Paris.

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Мероприятие должен был посетить и самый титулованный покерист в истории Фил Хельмут. PokerBrat собирался сразу же принять участие в ивенте №2 для хайроллеров за 100 тысяч долларов.

Впрочем, его планам не было суждено сбыться. Как сообщил Хельмут на своей страничке в Twitter, ему пришлось пропустить церемонию открытия из-за диареи, которая разыгралась у него после поездки в Мексику.

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Фил Хельмут – рекордсмен по браслетам WSOP
Фил Хельмут – рекордсмен по браслетам WSOP / Фото: Instagram Фила Хельмута

По этой же причине Фил заявил, что не сможет сыграть в турнире хайроллеров. Игрок планирует вернуться в строй к хедз-ап ивенту №6 за 25 тысяч долларов, который стартует уже завтра.

Напомним, что Хельмут – рекордсмен по количеству браслетов WSOP в карьере (16). Кроме того, американец дважды триумфовал на Main Event и заработал за свою карьеру почти 28 миллионов.

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
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