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Талант из Уэльса обставил Негреану и выиграл второй браслет WSOP в карьере

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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16 июня, 17:17
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Роберт Коуэн не пожалел 50 тысяч на турнир хайроллеров по Омахе и отпраздновал свой первый миллион призовых
Роберт Коуэн выиграл суперивент по Омахе
Роберт Коуэн выиграл суперивент по Омахе / Фото: WSOP

На WSOP 2022 закончились еще несколько ивентов, определивших новых владельцев браслетов. Украинцы также участвуют в ивентах в Лас-Вегасе, собирая понемногу призовые.

К примеру, самый успешный покерист Украины Евгений Качалов на днях поднял почти 6 тысяч в шутаут-турнире, часть из которых отправит на благотворительность. А в ивенте №25 NLH Deepstack в ITM попал Богдан Сливинский.

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Житель Чикаго зашел в турнир на 4 с лишним тысячи человек, заплатив 800 долларов. В итоге Богдан занял 265 место, что позволило ему увезти 1,9К. Чемпионом же стал Раджа Вазваз, выигравший 358 тысяч.

Результаты финального стола турнира WSOP High Roller PLO:

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  1. Раджа Вазваз – 358,4 тыс. долларов
  2. Роберт Кроу – 221,3 тыс. долларов
  3. Теренс Рид – 166 тыс. долларов
  4. Шон Лежендр – 125,3 тыс. долларов
  5. Дов Маркович – 95,3 тыс. долларов
  6. Максим Дюамель – 73 тыс. долларов
  7. Абинав Ийер – 56,3 тыс. долларов
  8. Себастьен Кло – 43,8 тыс. долларов
  9. Лиран Бетито – 34,3 тыс. долларов

В ивенте №28 соревновались 106 хайроллеров в Омахе. Игроки не побоялись заплатить по 50 тысяч американских денег, образовав призовой фонд в 5М. В призах оказалось немало именитых игроков: Ченс Корнут (14 место), Йони Йоукимайнен (10), Скотт Сейвер (8), Джейсон Мерсьер (6).

В призы не попал даже титулованный Даниэль Негреану. Браслет же достался игроку из Уэльса Роберту Коуэну. Покерист смог не только во второй раз в карьере триумфовать на Мировой серии покера, но и оформил бест-кэш (1,3М).

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Результаты финального стола турнира WSOP High Roller PLO:

  1. Роберт Коуэн – 1,39 млн долларов
  2. Дэш Дадли – 861,4 тыс. долларов
  3. Бен Ламб – 622,8 тыс. долларов
  4. Веселин Каракитуков – 458 тыс. долларов
  5. Джаред Блезник – 342,6 тыс. долларов
  6. Джейсон Мерсьер – 260,8 тыс. долларов
  7. Аарон Катц – 202,1 тыс. долларов
  8. Скотт Сейвер – 159,4 тыс. долларов
  9. Аарон Мермельштайн – 128,1 тыс. долларов

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Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
57.2
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
46.1
4
Стивен Чидвик Стивен Чидвик
42.7
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
40.1
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