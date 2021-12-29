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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Главные скандалы 2021 года: ограбление в Вегасе, пошлое предложение и 1,5 кг наркотиков

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
29 декабря, 15:30
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Вспоминаем главные резонансные ситуации, которые произошли в мире покера в 2021 году
Главные скандалы в покере в 2021 году
Главные скандалы в покере в 2021 году / Фото: Getty Images

Подходит к концу 2021 год, а значит, пришло время подводить его итоги в покере. Эту игру такой разнообразной делают не только крутые турниры и раздачи, но и многочисленные скандалы. Мы собрали дайджест самых резонансных ситуаций в мире покера за этот год.

Подставное лицо?

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В начале июня игрок-любитель Дэвид Эйфворк выиграл онлайн-турнир WPT500 с более чем 2 тысячами входов. Это принесло покеристу 160 тысяч долларов призовых. Впрочем, покер-рум забанил англичанина и конфисковал выигранные деньги.

Организатор обвинил Эйфворка в одном из самых популярных видов мошенничества в покере – гостинге. Это означает, что аккаунтом Дэвида управлял не он, а более квалифицированный игрок.

Гостинг – один из самых популярных видов мошенничества в онлайн-покере

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Сам Дэвид предположил, что его могли заподозрить в этом из-за того, что он семь месяцев жил с другом, который также играет в покер. Из-за этого у них был одинаковый IP. В итоге бан не сняли, а между участниками финального стола распределили его призовые.

Пошлый стрим с непристойным предложением

Ситуация развернулась в июне вокруг неоднозначного покерного стримера Фила Наги, который провел неординарный эфир Slut Pulls. Суть стрима заключалась в пошлых приколах, в которых участники так или иначе задействовали тему секса, чтобы подколоть друг друга.

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Phil Nagy

Впрочем, такое откровенное шоу вызвало неодобрение у зрителей, которые обвинили Наги в харрасменте. Как пример, в одной из ситуаций Фил ответил участнице, что для того, чтобы попасть к нему в команду, нужно сделать ему минет.

Наги сразу же извинился после эфира и объяснил, что не имел намерения никого оскорбить. Вступилась за него и Ванесса Кейд, которая является амбассадором покерной платформы, где выходил эфир. Девушка отметила, что Наги перешел черту, однако сделано это было в тематическом стриме и парень сам быстро понял свою ошибку.

"Во все тяжкие" на Ибице

В июле на испанском острове арестовали покериста Салмана Бехбехани. Парень прилетел на Ибицу отдохнуть с друзьями, однако прихватил с собой чемодан с наркотиками. Правоохранительные органы изъяли у покериста пакеты с марихуаной, экстази, амфетамином, гашишем, туциби и кокаином общим весом 1,5 кг.

Salman Behbehani

Также у преступника обнаружили наличные деньги на 11,5 тысячи долларов в американской валюте, а также в евро, фунтах, тайских батах и кувейтских динарах. Игрок был отправлен в тюрьму.

Из баскетбола в тюрьму через покер

В августе полиция штата Теннесси арестовала экс-игрока баскетбольной команды Мемфис Гриззлис Антонио Беркса. Парень попался на организации подпольных турниров по покеру, которые находятся под запретом в штате.

Правоохранители конфисковали из дома Беркса два стола для покера, фишки и колоды карт. Однако главной уликой стала учетная книга с заметками о выигрышах и долгах участников турниров. Вместе с ним были арестованы два подельника.

Ограбление в Лас-Вегасе

Мировая серия покера началась с громкого скандала с участием известного Шона Диба. Покерист обнаружил утром в своем номере в Rio грабителя. Злоумышленник угрожал покеристу, забрал все деньги и скрылся.

Отмечается, что жертвой ограбления стали и другие посетители Rio. В итоге отель принял WSOP в последний раз, а Диб после этого инцидента сумел выиграть золотой браслет серии.

Игра в поддавки

Еще один резонансный эпизод на WSOP произошел непосредственно за покерным столом. За ним сидели четверо игроков и один из них решил передать другому свой стек и слиться. Дилер же был не против и опросил других участников ивента.

Джош Хайнцль

Однако категорическое несогласие высказал Джош Хайнцль, который позвал администратора. В итоге парню предлагали даже поделить стек на троих, однако все закончилось дисквалификацией зачинщиков и самого дилера.

Разборки в казино Хьюстона

Недавно попал в неприятную ситуацию трехкратный чемпион WSOP Сэм Фарха. Игрок решил попробовать себя за кэш-столом в казино Legends в Хьюстоне, однако посреди игры устроил разборки с соседним покеристом под ником AJ.

Во время игры парни о чем-то общались на повышенных тонах, после чего AJ взорвался, ударил в лицо Фарха и бросил покер-про в стену. После этого обоих парней выдворили из заведения и внесли в черный список.

скандалпокер
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