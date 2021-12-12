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Получил по лицу и улетел в стену: известный чемпион мира угодил в скандал в казино

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
12 декабря, 17:55
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Обладатель трех браслетов WSOP Сэм Фарха устроил разборки за игрой в покер и получил жесткий отпор от бывшего дилера
Сэм Фарха попал в скандальную ситуацию
Сэм Фарха попал в скандальную ситуацию / Фото: WSOP

Известный покерист Сэм Фарха на днях угодил в скандал. Игрок решил попробовать себя за кэш-столом в казино Legends в Хьюстоне.

62-летний американец устроил разборки с соседним игроком под ником AJ. Во время игры парни о чем-то общались на повышенных тонах, после чего парень взорвался и ударил в лицо Фарха.

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После этого AJ толкнул Сэма в стену со словами: "Я из Детройта, с*ка, мы не играем в игры". В итоге работники казино разняли парней и выгнали на улицу.

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Один из свидетелей заявил, что дилеры аплодировали AJ за отпор Фархе, ведь Сэма никто не любил за его вызывающее поведение. К тому же, сам AJ был в прошлом дилером.

Оказалось, что у него уже была конфронтация с американцем пару недель назад. Тогда парень был дилером в одной из кэш-игр Фархи и не сдержал слов в ответ на резкие высказывания Сэма, за что был уволен из казино.

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Отметим, что Сэм Фарха входит в ТОП-600 самых успешных покеристов мира, заработав за овальным столом 2,8 миллиона долларов. Уроженец Бейрута трижды выигрывал золотой браслет WSOP, а в 2003 году стал раннер-апом Main Event серии, уступив в хедз-апе Крису Манимейкеру.

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