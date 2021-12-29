Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 🎄 Що зміниться з 1 січня 🔱 Справа Порошенка
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Головні скандали 2021 року: пограбування у Вегасі, вульгарна пропозиція та 1,5 кг наркотиків

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
29 грудня, 15:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Згадуємо головні резонансні ситуації, що сталися у світі покеру у 2021 році
Головні скандали у покері у 2021 році
Головні скандали у покері у 2021 році / Фото: Getty Images

Добігає кінця 2021 рік, а значить, настав час підбивати його підсумки у покері. Цю гру такою різноманітною роблять не лише круті турніри та роздачі, а й численні скандали. Ми зібрали дайджест найрезонансніших ситуацій у світі покеру за цей рік.

Підставна особа?

Реклама

На початку червня гравець-аматор Девід Ейфворк виграв онлайн-турнір WPT500 з більш як 2 тисячами входів. Це принесло покеристу 160 тисяч доларів призових. Втім, покер-рум забанив англійця та конфіскував виграні гроші.

Організатор звинуватив Ейфворка в одному із найпопулярніших видів шахрайства у покері – держтингу. Це означає, що акаунтом Девіда керував не він, а кваліфікований гравець.

Гостинг – один из самых популярных видов мошенничества в онлайн-покере

Реклама

Сам Девід припустив, що його могли запідозрити через те, що він сім місяців жив з другом, який також грає в покер. Через це вони мали однаковий IP. Зрештою бан не зняли, а між учасниками фінального столу розподілили його призові.

Вульгарний стрим з непристойною пропозицією

Ситуація розгорнулася у червні довкола неоднозначного стримера покеру Філа Нагі, який провів неординарний ефір Slut Pulls. Суть стриму полягала у вульгарних приколах, у яких учасники так чи інакше задіяли тему сексу, щоб підколоти друг одного.

Реклама

Phil Nagy

Втім, таке відверте шоу викликало несхвалення у глядачів, які звинуватили Нагі у харрасменті. Як приклад, в одній із ситуацій Філ відповів учасниці, що для того, щоб потрапити до нього в команду, потрібно зробити йому мінет.

Наги одразу ж вибачився після ефіру та пояснив, що не мав наміру нікого образити. Заступилася за нього і Ванесса Кейд, яка є амбасадором платформи покеру, де виходив ефір. Дівчина зазначила, що Нагі перейшов межу, проте це було зроблено в тематичному стримі і хлопець сам швидко зрозумів свою помилку.

"На всі тяжкі" на Ібіці

У липні на іспанському острові заарештували покериста Салмана Бехбехані . Хлопець прилетів на Ібіцу відпочити з друзями, проте прихопив із собою валізу з наркотиками. Правоохоронні органи вилучили у покериста пакети з марихуаною, екстазі, амфетаміном, гашишем, туцибі та кокаїном загальною вагою 1,5 кг.

Salman Behbehani

Також у злочинця виявили готівку на 11,5 тисячі доларів в американській валюті, а також у євро, фунтах, тайських батах та кувейтських динарах. Гравця було відправлено до в'язниці.

З баскетболу у в'язницю через покер

У серпні поліція штату Теннессі заарештувала екс-гравця баскетбольної команди Мемфіс Гріззліс Антоніо Беркса . Хлопець попався на організації підпільних турнірів з покеру, які перебувають під забороною у штаті.

Правоохоронці конфіскували з будинку Беркса два столи для покеру, фішки та колоди карт. Проте головним доказом стала облікова книга з нотатками про виграші та борги учасників турнірів. Разом з ним було заарештовано двох спільників.

Пограбування у Лас-Вегасі

Світова серія покеру розпочалася з гучного скандалу за участю відомого Шона Діба . Покерист виявив вранці у своєму номері в Rio грабіжника. Зловмисник погрожував покеристу, забрав усі гроші та втік.

Зазначається, що жертвою пограбування стали інші відвідувачі Rio. В результаті готель прийняв WSOP востаннє, а Діб після цього інциденту зумів виграти золотий браслет серії.

Гра в піддавки

Ще один резонансний епізод на WSOP стався безпосередньо за столом покеру. За ним сиділо четверо гравців і один з них вирішив передати іншому свій стек та злитися. Дилер був не проти і опитав інших учасників івента.

Джош Хайнцль

Проте, категоричну незгоду висловив Джош Хайнцль, який покликав адміністратора. У результаті хлопцю пропонували навіть поділити стек на трьох, проте все закінчилося дискваліфікацією призвідників та самого дилера.

Розбирання в казино Х'юстона

Нещодавно потрапив у неприємну ситуацію триразовий чемпіон WSOP Сем Фарха . Гравець вирішив спробувати себе за кеш-столом у казино Legends у Х'юстоні, проте посеред гри влаштував розбірки із сусіднім покеристом під ніком AJ.

Під час гри хлопці про щось спілкувалися на підвищених тонах, після чого AJ вибухнув, вдарив у обличчя Фарха та кинув покер-про у стіну. Після цього обох хлопців видворили із закладу та внесли до чорного списку.

скандалпокер
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Покер
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ГРУДЕНЬ
Ден Харрінгтон
Ден Харрінгтон
&laquo;Король інстаграма&raquo; Ден Білзерян. Фото: cardplayer.com
Ден Білзерян
Антоніо Есфандіарі
Антоніо Есфандіарі
Патрік Антоніус вирішив підтримувати свою форму за допомогою походів у гори
Патрік Антоніус
Татьяна Пасаліч
Татьяна Пасаліч
1/2
Дні народження грудня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти