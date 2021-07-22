Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Відомого покериста затримали в аеропорту Ібіци з 1,5 кг важких наркотиків – деталі скандалу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
22 липня, 18:05
Копіювати лінк
Анонімний гравець в покер летів з Лас-Вегаса з цілою валізою наркотичних препаратів
Невідомий покерист не зміг відвідати Ібіцу зі значною кількістю наркотиків
Невідомий покерист не зміг відвідати Ібіцу зі значною кількістю наркотиків / Фото: Getty Images

Видання Periodica de Ibiza y Formentera повідомила про арешт відомого покериста на Ібіці. Агенти митного нагляду затримали злочинця в аеропорту Ес-Кодолар з цілою валізою партії наркотичних речовин.

Особистість зловмисника не розкривається. Поліція лише уточнила, що мова йде про відомого гравця в покер 33 років, який летів на приватному літаку з Лас-Вегаса ще з 30 людьми. Хлопець має подвійне громадянство Італії та Кувейту.

Правоохоронні органи вилучили у покериста пакети з марихуаною, екстазі, амфетаміном, гашишем, туцібі та кокаїном загальною вагою 1,5 кг. Також у злочинця виявили готівку на 11,5 тисяч доларів в американській валюті, а також в євро, фунтах, тайських батах і кувейтських динарах.

Покерист відправлений до в'язниці до з'ясування деталей. Тепер його чекає суд, на якому, швидше за все, йому світить тривале ув'язнення.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Покер
WSOP
Більше новин
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Найпопулярніші покеристи в Instagram
1
Даніель Негреану Даніель Негреану
318
2
Філ Айві Філ Айві
158
3
Лів Боері Лів Боері
122
4
Марsя Хо Марsя Хо
110
5
Філ Хельмут Філ Хельмут
98
Дивитись весь рейтинг
Світова серія покеру 2021

WSOP
Online

Усі власники браслетів
Опитування
Цитата дня

Чоловіки таємно вважають, що вони краще за всіх роблять три речі: водять машину, займаються сексом і грають в покер

Алекс vezec8
Правила життя покериста
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.0
Дивитись весь рейтинг
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти