Відомого покериста затримали в аеропорту Ібіци з 1,5 кг важких наркотиків – деталі скандалу

Анонімний гравець в покер летів з Лас-Вегаса з цілою валізою наркотичних препаратів

Невідомий покерист не зміг відвідати Ібіцу зі значною кількістю наркотиків / Фото: Getty Images

Видання Periodica de Ibiza y Formentera повідомила про арешт відомого покериста на Ібіці. Агенти митного нагляду затримали злочинця в аеропорту Ес-Кодолар з цілою валізою партії наркотичних речовин.

Особистість зловмисника не розкривається. Поліція лише уточнила, що мова йде про відомого гравця в покер 33 років, який летів на приватному літаку з Лас-Вегаса ще з 30 людьми. Хлопець має подвійне громадянство Італії та Кувейту.

Правоохоронні органи вилучили у покериста пакети з марихуаною, екстазі, амфетаміном, гашишем, туцібі та кокаїном загальною вагою 1,5 кг. Також у злочинця виявили готівку на 11,5 тисяч доларів в американській валюті, а також в євро, фунтах, тайських батах і кувейтських динарах.

Покерист відправлений до в'язниці до з'ясування деталей. Тепер його чекає суд, на якому, швидше за все, йому світить тривале ув'язнення.