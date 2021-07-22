Известного покериста задержали в аэропорту Ибицы с 1,5 кг тяжелых наркотиков – детали скандала

Анонимный игрок в покер летел из Лас-Вегаса с целым чемоданом наркотических препаратов

Неизвестный покерист не смог посетить Ибицу с внушительным количеством наркотиков / Фото: Getty Images

Издание Periodica de Ibiza y Formentera сообщила об аресте известного покериста на Ибице. Агенты таможенного надзора задержали преступника в аэропорту Эс-Кодолар с целым чемоданом партии наркотических веществ.

Личность злоумышленника не раскрывается. Полиция лишь уточнила, что речь идет об известном игроке в покер 33 лет, который летел на частном самолете из Лас-Вегаса с еще 30 людьми. Парень имеет двойное гражданство Италии и Кувейта.

Правоохранительные органы изъяли у покериста пакеты с марихуаной, экстази, амфетамином, гашишем, туциби и кокаином общим весом 1,5 кг. Также у преступника обнаружили наличные деньги на 11,5 тысяч долларов в американской валюте, а также в евро, фунтах, тайских батах и кувейтских динарах.

Покерист отправлен в тюрьму до выяснения деталей. Теперь его ожидает суд, на котором, скорее всего, ему светит длительное заключение.