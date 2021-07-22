Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Известного покериста задержали в аэропорту Ибицы с 1,5 кг тяжелых наркотиков – детали скандала

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
22 июля, 18:05
Копировать ссылку
Анонимный игрок в покер летел из Лас-Вегаса с целым чемоданом наркотических препаратов
Неизвестный покерист не смог посетить Ибицу с внушительным количеством наркотиков
Неизвестный покерист не смог посетить Ибицу с внушительным количеством наркотиков / Фото: Getty Images

Издание Periodica de Ibiza y Formentera сообщила об аресте известного покериста на Ибице. Агенты таможенного надзора задержали преступника в аэропорту Эс-Кодолар с целым чемоданом партии наркотических веществ.

Личность злоумышленника не раскрывается. Полиция лишь уточнила, что речь идет об известном игроке в покер 33 лет, который летел на частном самолете из Лас-Вегаса с еще 30 людьми. Парень имеет двойное гражданство Италии и Кувейта.

Правоохранительные органы изъяли у покериста пакеты с марихуаной, экстази, амфетамином, гашишем, туциби и кокаином общим весом 1,5 кг. Также у преступника обнаружили наличные деньги на 11,5 тысяч долларов в американской валюте, а также в евро, фунтах, тайских батах и кувейтских динарах.

Покерист отправлен в тюрьму до выяснения деталей. Теперь его ожидает суд, на котором, скорее всего, ему светит длительное заключение.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Покер
WSOP
Больше новостей
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
318
2
Фил Айви Фил Айви
158
3
Лив Боэри Лив Боэри
122
4
Мария Хо Мария Хо
110
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
98
Смотреть весь рейтинг
Мировая серия покера 2021

WSOP
Online

Все обладатели браслетов
Опрос
Цитата дня

Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

Алекс vezec8
Правила жизни покериста
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.0
Смотреть весь рейтинг
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять