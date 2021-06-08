Змінити мову на: RU Перейти до новин
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Скандал! Відомий покер-рум конфіскував призові у гравця-аматора

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
8 червня, 21:55
Копіювати лінк
Тріумфатора турніру WPT500 Девіда Ейфворка звинувачують у використанні третьої сторони заради перемоги
Гостинг - один з найпопулярніших видів шахрайства в онлайн-покері
Гостинг - один з найпопулярніших видів шахрайства в онлайн-покері / Фото: Pokernews

У світі онлайн-покеру розгорається гучний скандал. Тиждень тому гравець-любитель Девід Ейфворк виграв турнір WPT500 з більш ніж двома тисячами входів. Це принесло покеристу 160 тисяч доларів призових.

Втім, покер-рум, який проводив цей івент, забанив англійця і конфіскував виграні гроші. У чому ж причина? Організатор звинувачує Ейфворка в одному з найпопулярніших видів шахрайства в покері – гостинг. Це означає, що аккаунтом Девіда керував не він, а більш кваліфікований гравець.

Цікаво, що змагання було показане у прямій трансляції, тому експерти та досвідчені гравці змогли розібрати тактику Девіда. Більшість з них запевняє, що покерист-любитель справді не діяв надто професійно. Причиною ж його успіху називають банальне везіння та вдалі руки. Ось кілька прикладів з фінального столу:

1. На руки Ейфворку прилетіла пара тузів (АА), тоді як його опонентові – "Анна Курнікова"(АК). Вигравши цю роздачу, де він спочатку був явним фаворитом, Девід почав поводитися спокійніше і не ризикував.

2. В іншій роздачі англієць отримав на руки даму з "десяткою" (QT), а його суперникові дісталися король з валетом (KJ). Попри більш високі шанси у суперника, на флопі випадають валет і "дев'ятка" з "вісімкою" (J-9-8), закриваючи Ейфворку стріт.

3. На фінальній роздачі у Девіда попалися чирвовий туз з "п'ятіркою" хрест (А5), а супернику – пара тузів (АА). Попри відверто невдалу руку, Ейфворк вивів опонента в олл-ін. Після цього на столі випадають чотири червового карти, які оформляють британцеві флеш!

Сам Девід висловив припущення, що його могли запідозрити в гостингу через те, що він сім місяців жив з другом, який також грає в покер. Через це у них був однаковий IP. При цьому Ейфворк підняв цю проблему в одному з покер-ком'юніті, де йому на допомогу відгукнувся навіть Мейсон Мальмут (автор книг про покер). Письменник запропонував найняти адвокатів, які розбираються в законодавстві Великобританії в даних питаннях.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
покердлячайників
Більше знань
Покер - це твій спорт
Опитування
Хрещений батько
PokerMatch

Дойл
Брансон

Персона
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру:
1
Брін Кенні Брін Кенні
$56.4 млн
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
$53.2 млн
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
$42.1 млн
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
$37.7 млн
5
Ден Сміт Ден Сміт
$37 млн
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Цитата дня

Покер - виключно американська історія, що будь-хто може схопити за хвіст птаха щастя

Анатолій Карпов
Докладніше

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти