Скандал! Відомий покер-рум конфіскував призові у гравця-аматора

Тріумфатора турніру WPT500 Девіда Ейфворка звинувачують у використанні третьої сторони заради перемоги

Гостинг - один з найпопулярніших видів шахрайства в онлайн-покері / Фото: Pokernews

У світі онлайн-покеру розгорається гучний скандал. Тиждень тому гравець-любитель Девід Ейфворк виграв турнір WPT500 з більш ніж двома тисячами входів. Це принесло покеристу 160 тисяч доларів призових.

Втім, покер-рум, який проводив цей івент, забанив англійця і конфіскував виграні гроші. У чому ж причина? Організатор звинувачує Ейфворка в одному з найпопулярніших видів шахрайства в покері – гостинг. Це означає, що аккаунтом Девіда керував не він, а більш кваліфікований гравець.

Цікаво, що змагання було показане у прямій трансляції, тому експерти та досвідчені гравці змогли розібрати тактику Девіда. Більшість з них запевняє, що покерист-любитель справді не діяв надто професійно. Причиною ж його успіху називають банальне везіння та вдалі руки. Ось кілька прикладів з фінального столу:

1. На руки Ейфворку прилетіла пара тузів (АА), тоді як його опонентові – "Анна Курнікова"(АК). Вигравши цю роздачу, де він спочатку був явним фаворитом, Девід почав поводитися спокійніше і не ризикував.

2. В іншій роздачі англієць отримав на руки даму з "десяткою" (QT), а його суперникові дісталися король з валетом (KJ). Попри більш високі шанси у суперника, на флопі випадають валет і "дев'ятка" з "вісімкою" (J-9-8), закриваючи Ейфворку стріт.

3. На фінальній роздачі у Девіда попалися чирвовий туз з "п'ятіркою" хрест (А5), а супернику – пара тузів (АА). Попри відверто невдалу руку, Ейфворк вивів опонента в олл-ін. Після цього на столі випадають чотири червового карти, які оформляють британцеві флеш!

Сам Девід висловив припущення, що його могли запідозрити в гостингу через те, що він сім місяців жив з другом, який також грає в покер. Через це у них був однаковий IP. При цьому Ейфворк підняв цю проблему в одному з покер-ком'юніті, де йому на допомогу відгукнувся навіть Мейсон Мальмут (автор книг про покер). Письменник запропонував найняти адвокатів, які розбираються в законодавстві Великобританії в даних питаннях.