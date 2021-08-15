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Заарештовано екс-гравець NBA – його звинувачують в організації підпільного покеру

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
15 серпня, 13:30
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Антоніо Беркс організовував нелегальний карткові турніри в одному зі своїх будинків в штаті Теннессі
Антоніо Беркс спійманий на організації підпільного покеру
Антоніо Беркс спійманий на організації підпільного покеру

Гральний бізнес знаходиться під забороною в деяких штатах США. Наприклад, в Теннессі заборонена діяльність казино і покер-румів, а їх власникам загрожують великі штрафи.

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Однак на цьому незнанні попався екс-гравець баскетбольної команди Мемфіс Гріззліс Антоніо Беркс. Поліція встановила, що зірка NBA організовує підпільні покерні турніри.

Правоохоронні органи знайшли відповідні докази в будинку Антоніо. Зокрема були виявлені два столи для покеру, фішки і колоди карт.

Однак головним доказом стала облікова книга з нотатками про виграші та борги учасників турнірів. Поліція припустила, що Беркс влаштовує щотижневі турніри у себе вдома.

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В підсумку органи заарештували екс-баскетболіста і його двох спільників, які перебували на місці злочину. Самого екс-гравця пізніше випустили під заставу в розмірі 1 тисячі доларів.

Суд над злочинцем призначений на 24 серпня. Відзначимо, що хлопець два роки виступав за рідний Мемфіс, після чого перебрався до Європи. Там він пограв за сербську Црвену Звезду, болгарський Академік та польський Царни Слупськ.

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