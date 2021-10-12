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Скандал у Лас-Вегасі: багаторазового чемпіона світу пограбували на Світовій серії покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
12 жовтня, 13:45
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Американський хайролер Шон Діб виявив вранці у своєму номері в Rio грабіжника
Шон Діб став жертвою пограбування на WSOP
Шон Діб став жертвою пограбування на WSOP / Фото: Pokernews

У ці дні в Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. Найкращі гравці світу з'їхалися в "місто гріхів", щоб розіграти 88 золотих браслетів.

Всі івенти серії проходять в готелі Rio, де більшість гравців і оселилися. Комплекс приймає WSOP вже довгі роки, однак і в ньому трапляються скандали, як, наприклад, на цих вихідних.

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Популярний покерист Шон Діб повідомив, що його пограбували вночі в номері Rio. Гравець розповів, що прокинувся вранці і виявив у себе в номері злодія.

"Немає нічого кращого, ніж прокинутися в 6 ранку і виявити, що хтось знаходиться у вашій кімнаті і грабує вас. Всі, хто живе в Rio, будьте пильні і переконайтеся, що закриваєте двері на ніч. Грабіжник втік. Подивимося, чи зможе охорона виконати свої обов'язки і знайти його".

Поки невідомо, що вкрали у Шона і на яку суму. Дуже ймовірно, що Діб був не єдиною жертвою пограбування на WSOP. Один з підписників гравця розповів, що теж опинився в аналогічній ситуації в казино Rio.

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Відзначимо, що американець входить в ТОП-200 найуспішніших покеристів світу, заробивши за овальним столом більш 7,5 мільйонів доларів. Шон є регулярним учасником івентів Світової серії покеру і вже встиг виграти чотири золотих браслети.

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
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