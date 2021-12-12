Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! Зломовчання: топ-серіал (огляд) Зломовчання: топ-серіал (огляд) 🚓 Хамство Гогілашвілі Маско, хто ти? Маско, хто ти?
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Отримав по обличчю та відлетів у стіну: відомий чемпіон світу потрапив у скандал у казино

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
12 грудня, 17:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Власник трьох браслетів WSOP Сем Фарха влаштував розбірки за грою в покер і отримав жорстку відсіч від колишнього дилера
Сем Фарха потрапив у скандальну ситуацію
Сем Фарха потрапив у скандальну ситуацію / Фото: WSOP

Відомий покерист Сем Фарха днями потрапив у скандал. Гравець вирішив спробувати себе за кеш-столом у казино Legends у Х'юстоні.

62-річний американець влаштував розбирання із сусіднім гравцем під ніком AJ. Під час гри хлопці про щось спілкувалися на підвищених тонах, після чого хлопець вибухнув та вдарив у обличчя Фарху.

Реклама

Читайте також: У покері може виникнути шаховий атрибут, який допоможе прискорити гру

Після цього AJ штовхнув Сема у стіну зі словами: "Я з Детройта, с*ка, ми не граємо в ігри". У результаті працівники казино розібрали хлопців та вигнали на вулицю.

Реклама

Один зі свідків заявив, що дилери аплодували AJ за відсіч Фархі, адже Сема ніхто не любив за його зухвалу поведінку. До того ж сам AJ був у минулому дилером.

Виявилося, що він уже мав конфронтацію з американцем кілька тижнів тому. Тоді хлопець був дилером в одній з кеш-ігор Фархі та не дотримався слів у відповідь на різкі висловлювання Сема, за що був звільнений із казино.

Реклама

Відмітимо, що Сем Фарха входить до ТОП-600 найуспішніших покеристів світу, заробивши за овальним столом 2,8 мільйона доларів. Уродженець Бейрута тричі вигравав золотий браслет WSOP, а у 2003 став раннер-апом Main Event серії, поступившись у хедз-апі Крісу Манімейкеру.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ГРУДЕНЬ
Ден Харрінгтон
Ден Харрінгтон
&laquo;Король інстаграма&raquo; Ден Білзерян. Фото: cardplayer.com
Ден Білзерян
Антоніо Есфандіарі
Антоніо Есфандіарі
Патрік Антоніус вирішив підтримувати свою форму за допомогою походів у гори
Патрік Антоніус
Татьяна Пасаліч
Татьяна Пасаліч
1/2
Дні народження грудня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти