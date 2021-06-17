Відома покеристка потрапила у гучний скандал через вульгарний стрім

На Ванесу Кейд і Філа Нагі обрушилася критика через неоднозначний стрім з вульгарними жартами на тему сексу

Ванессу Кейд звинуватили у подвійних стандартах в темі фемінізму / Фото: Instagram Ванесси Кейд

Вчора ми вам розповіли про одну з найбільш чарівних покеристок світу Ванесу Кейд. Того ж дня дівчина втрапила у гучний скандал.

Ситуація розгорнулася навколо неоднозначного стрімера Філа Нагі, який провів неординарний ефір Slut Pulls. Суть у вульгарних приколах, в яких учасники так чи інакше зачіпали тему сексу, щоб підколоти одне одного. Втім, таке відверте шоу викликало обурення глядачів, який звинуватили Нагі в харрасменті.

Як приклад, в одній із ситуацій Філ відповів учасниці, що для того, щоб потрапити до нього в команду, потрібно зробити йому мінет. Нагі відразу ж вибачився після ефіру і пояснив, що не мав наміру нікого образити. Заступилася за нього і Ванеса, яка є амбасадоркою платформи, де відбувався ефір. Дівчина зазначила, що Нагі перейшов межу, проте зроблено це було в тематичному стрімі та й хлопець сам швидко зрозумів свою помилку.

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Все б нічого, однак понад рік тому Кейд різко виступила проти Дена Білзеряна, якого назвала хейтером жінок і звинуватила у грубому ставленні до представниць слабкої статі. Тут-то шанувальники і знайшли привід дорікнути канадці щодо подвійних стандартів. На це Ванеса парирувала, що ситуації зовсім різні і на відміну від Нагі Ден не вважає себе винним.

Додав оливи у вогонь і популярний хайролер Даніель Неграну, який у коментарях встав на захист Білзеряна. Що цікаво, покерист виправдав те, що його тезка назвав Ванесу "повією", адже, на його думку, Ден лише відповідав на образи від Кейд.