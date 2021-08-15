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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Арестован экс-игрок NBA – его обвиняют в организации подпольного покера

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
15 августа, 13:30
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Антонио Беркс организовывал нелегальный карточные турниры в одном из своих домов в штате Теннесси
Антонио Беркс пойман на организации подпольного покера
Антонио Беркс пойман на организации подпольного покера

Игорный бизнес находится под запретом в некоторых штатах США. К примеру, в Теннесси запрещена деятельность казино и покер-румов, а их владельцам грозят большие штрафы.

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Однако на этом незнании попался экс-игрок баскетбольной команды Мемфис Гриззлис Антонио Беркс. Полиция установила, что звезда NBA организовывает подпольные покерные турниры.

Правоохранительные органы нашли соответствующие доказательства в доме Антонио. В частности были обнаружены два стола для покера, фишки и колоды карт.

Однако главной уликой стала учетная книга с заметками о выигрышах и долгах участников турниров. Полиция предположила, что Беркс устраивает еженедельные турниры у себя дома.

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В итоге органы арестовали экс-баскетболиста и его двух сообщников, которые находились на месте преступления. Самого экс-игрока позже выпустили под залог в размере 1 тысячи долларов.

Суд над преступником назначен на 24 августа. Отметим, что парень два года выступал за родной Мемфис, после чего перебрался в Европу. Там он поиграл за сербскую Црвену Звезду, болгарский Академик и польский Царны Слупск.

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