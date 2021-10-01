Даже вакцины не отпугнули! Первый день Мировой серии покера отметился большим ажиотажем

Уже стартовали три ивента WSOP 2021, а на турнир хайроллеров H.O.R.S.E уже успели заявиться более 70-ти покеристов

В Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера / Фото: Pokernews

Вчера в Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера. WSOP возвращается в офлайн-режим после того, как в прошлом году сделала паузу из-за пандемии коронавируса.

В этом же году организаторы разыграют 99 золотых браслетов в офлайн- и онлайн-ивентах. Из-за продолжающейся пандемии на WSOP приняли решение пускать лишь вакцинированных от ковида игроков.

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Впрочем, это не оттолкнуло покерный народ, который соскучился по большим ивентам. В первый день стартовало сразу три турнира:

Casino Employees NLH – турнир для работников казино Rio с бай-ином 500 долларов

– турнир для работников казино Rio с бай-ином 500 долларов Covid-19 Relief NLH Charity Event – благотворительное соревнование с бай-ином 1000 долларов, часть призового фонда от которого будет отправлено медработникам, лечащим зараженных ковидом

– благотворительное соревнование с бай-ином 1000 долларов, часть призового фонда от которого будет отправлено медработникам, лечащим зараженных ковидом H.O.R.S.E – турнир-хайроллеров с бай-ином 25 тысяч по смешанным видам покера (Безлимитный Холдем, Омаха Хай-Лоу 8, Разз, Стад и семикарточный Стад)

Именно последний ивент привлек наибольшее внимание среди болельщиков. Популярный покер-про Даниэль Негреану сообщает, что состав участников H.O.R.S.E превысил ожидаемый спрос почти в два раза.

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На турнир заявилось аж 73 игрока. Из них 26 уже вылетели, а во второй день перешли 47 топ-покеристов. Причем вход на ивент открыт вплоть до старта второй части события, так что количество участников может еще расшириться.

Отметим, что во второй этап прошли все самые известные участники турнира – Даниэль Негреану, Шон Диб, Фил Хельмут, Майк Матусов и другие.

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Чиплидером же стал американец Чэд Ивслейдж, существенно опережающий ближайших преследователей. В десятку лучших пока также входят Матусов, Гаспар и Кляйн.

№ Игрок Стек 1 Чэд Ивслейдж 860 000 2 Джон Моннетт 589 500 3 Жан Гаспар 569 000 4 Джесси Кляйн 490 500 5 Майк Матусов 420 500 6 Адам Фридман 420 500 7 Крис Витч 371 500 8 Шон Диб 321 000 9 Хал Ротхольц 314 000 10 Рэнди Охель 295 000

Отметим, что эксклюзивным транслятором WSOP является стриминговый сервис PokerGo. Компания заявила, что купила права на показ 26-ти самых рейтинговых турниров, чьи финальные столы будут показаны в прямом эфире.

Единственным исключением является Main Event, с которого PokerGo проведет аж 12 эфиров, включая два финальных дня. Месячная подписка стоит 15 долларов, тогда как оформление на год обойдется лишь в 100 долларов.