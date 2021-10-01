Навіть вакцини не відвернули! Перший день Світової серії покеру відзначився великим ажіотажем

Вже стартували три івенти WSOP 2021, а на турнір хайролерів H.O.R.S.E вже встигли заявитися більше 70-ти покеристів

У Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру / Фото: Pokernews

Вчора в Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру. WSOP повертається в офлайн-режим після того, як в минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.

В цьому ж році організатори розіграють 99 золотих браслетів в офлайн- та онлайн-івентах. Через триваючу пандемії на WSOP прийняли рішення пускати лише вакцинованих від ковіду гравців.

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Втім, це не відштовхнуло покерний народ, який скучив за великими івентами. У перший день стартувало відразу три турніри:

Casino Employees NLH – турнір для працівників казино Rio з бай-іном 500 доларів

– турнір для працівників казино Rio з бай-іном 500 доларів Covid-19 Relief NLH Charity Event – благодійне змагання з бай-іном 1000 доларів, частина призового фонду від якого буде відправлена медпрацівникам, лікуючим заражених ковідом

– благодійне змагання з бай-іном 1000 доларів, частина призового фонду від якого буде відправлена медпрацівникам, лікуючим заражених ковідом H.O.R.S.E – турнір-хайролерів з бай-іном 25 тисяч зі змішаних видів покеру (Безлімітний Холдем, Омаха Хай-Лоу 8, Разз, Стад та Семикартковий Стад)

Саме останній івент привернув найбільшу увагу серед уболівальників. Популярний покер-про Даніель Негреану повідомляє, що склад учасників H.O.R.S.E перевищив очікуваний попит майже вдвічі.

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На турнір заявилося аж 73 гравця. З них 26 вже вилетіли, а в другий день перейшли 47 топ-покеристів. Причому вхід на івент відкритий аж до старту другої частини події, тому кількість учасників може ще розширитися.

Відзначимо, що до другого етапу пройшли всі найвідоміші учасники турніру – Даніель Негреану, Шон Діб, Філ Хельмут, Майк Матусов та інші.

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Чіплідером же став американець Чед Івслейдж, який істотно випереджає найближчих переслідувачів. У десятку кращих поки також входять Матусов, Гаспар і Кляйн.

№ Гравець Стек 1 Чед Івслейдж 860 000 2 Джон Моннетт 589 500 3 Жан Гаспар 569 000 4 Джессі Кляйн 490 500 5 Майк Матусів 420 500 6 Адам Фрідман 420 500 7 Кріс Вітч 371 500 8 Шон Діб 321 000 9 Хал Ротхольц 314 000 10 Ренді Охель 295 000

Відзначимо, що ексклюзивним транслятором WSOP є стрімінговий сервіс PokerGo. Компанія заявила, що купила права на показ 26-ти найбільш рейтингових турнірів, чиї фінальні столи будуть показані в прямому ефірі.

Єдиним винятком є Main Event, з якого PokerGo проведе аж 12 ефірів, включаючи два фінальні дні. Місячна підписка коштує 15 доларів, тоді як оформлення на рік обійдеться лише в 100 доларів.