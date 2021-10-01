Навіть вакцини не відвернули! Перший день Світової серії покеру відзначився великим ажіотажем

Вчора в Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру. WSOP повертається в офлайн-режим після того, як в минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.
В цьому ж році організатори розіграють 99 золотих браслетів в офлайн- та онлайн-івентах. Через триваючу пандемії на WSOP прийняли рішення пускати лише вакцинованих від ковіду гравців.
Втім, це не відштовхнуло покерний народ, який скучив за великими івентами. У перший день стартувало відразу три турніри:
- Casino Employees NLH – турнір для працівників казино Rio з бай-іном 500 доларів
- Covid-19 Relief NLH Charity Event – благодійне змагання з бай-іном 1000 доларів, частина призового фонду від якого буде відправлена медпрацівникам, лікуючим заражених ковідом
- H.O.R.S.E – турнір-хайролерів з бай-іном 25 тисяч зі змішаних видів покеру (Безлімітний Холдем, Омаха Хай-Лоу 8, Разз, Стад та Семикартковий Стад)
Саме останній івент привернув найбільшу увагу серед уболівальників. Популярний покер-про Даніель Негреану повідомляє, що склад учасників H.O.R.S.E перевищив очікуваний попит майже вдвічі.
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На турнір заявилося аж 73 гравця. З них 26 вже вилетіли, а в другий день перейшли 47 топ-покеристів. Причому вхід на івент відкритий аж до старту другої частини події, тому кількість учасників може ще розширитися.
Відзначимо, що до другого етапу пройшли всі найвідоміші учасники турніру – Даніель Негреану, Шон Діб, Філ Хельмут, Майк Матусов та інші.
Чіплідером же став американець Чед Івслейдж, який істотно випереджає найближчих переслідувачів. У десятку кращих поки також входять Матусов, Гаспар і Кляйн.
|№
|Гравець
|Стек
|1
|Чед Івслейдж
|860 000
|2
|Джон Моннетт
|589 500
|3
|Жан Гаспар
|569 000
|4
|Джессі Кляйн
|490 500
|5
|Майк Матусів
|420 500
|6
|Адам Фрідман
|420 500
|7
|Кріс Вітч
|371 500
|8
|Шон Діб
|321 000
|9
|Хал Ротхольц
|314 000
|10
|Ренді Охель
|295 000
Відзначимо, що ексклюзивним транслятором WSOP є стрімінговий сервіс PokerGo. Компанія заявила, що купила права на показ 26-ти найбільш рейтингових турнірів, чиї фінальні столи будуть показані в прямому ефірі.
Єдиним винятком є Main Event, з якого PokerGo проведе аж 12 ефірів, включаючи два фінальні дні. Місячна підписка коштує 15 доларів, тоді як оформлення на рік обійдеться лише в 100 доларів.