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Определился официальный транслятор Мировой серии покера – расписание и цена подписки

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
10 сентября, 17:55
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Стриминговая платформа PokerGo стала эксклюзивным транслятором WSOP 2021, которая в этом году пройдет в офлайн-режиме в Лас-Вегасе
PokerGo - официальный транслятор событий Мировой серии покера
PokerGo - официальный транслятор событий Мировой серии покера / Фото: Twitter Pokergo

Уже в конце месяца в Лас-Вегасе стартует Мировая серия покера. Организаторы WSOP разыграют 88 золотых браслетов с 30 сентября по 17 ноября.

Стало известно, где можно будет посмотреть ивенты Мировой серии. Официальным транслятором WSOP 2021 стал стриминговый сервис PokerGo.

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Компания опубликовала предварительное расписание трансляций. В эфир вошли 26 браслетных ивентов. Среди них есть как самые дорогие с бай-ином от 250 тысяч долларов, так и более дешевые турниры (ивент H.O.R.S.E. с бай-ином 3 тысячи или ивент по Омахе со входом 1,5К).

PokerGo будет показывать турниры, начиная с финальных столов. Первый ивент High Roller с бай-ином 25 тысяч будет показан 4 октября.

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Для Главного события WSOP транслятор запланировал 10 эфиров входных дней (4 ноября, а также с 6 по 14 ноября) и еще два эфира финальных столов 16 и 17 ноября.

Трансляция будет проводиться на официальном сайте PokerGo. Получить доступ можно по подписке. Месячный взнос составляет 15 долларов.

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Также компания предоставляет скидки для клиентов, которые оформят подписку на более длительный срок. К примеру, покупка трехмесячного "билета" на PokerGo обойдется зрителям в 30 долларов, а годичная подписка – в 100 долларов.

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