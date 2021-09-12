Вы их видели в голливудских фильмах: подборка самых крутых отелей Лас-Вегаса

Накануне старта Мировой серии покера предлагаем познакомиться с самыми фешенебельными комплексами "Города Грехов"

Самые крутые отели Лас-Вегаса

Совсем скоро в Лас-Вегасе стартует Мировая серия покера. Впервые с начала пандемии коронавируса WSOP пройдет в офлайн-режиме. Турниры пройдут с 30 сентября по 17 ноября.

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Для многих покеристов, желающих стать частью серии, станет важный вопрос, где поселиться в Лас-Вегасе. Найти бюджетные варианты будет практически невозможно, поэтому мы представим вам шестерку самых крутых отелей "Города Грехов".

BELLAGIO

Отель является самым узнаваемым в Лас-Вегасе. Все благодаря его фонтану, который фигурирует во многих голливудских фильмах, в частности "11 друзей Оушена".

Заведение предлагает гостям 4000 номеров, казино и покер-рум, а также развлекательную программу в театре с Cirque du Soleil. Кроме того, у Bellagio есть даже свой ботанический сад.

CAESARS PALACE

Культовый отель также нередко фигурировал в фильмах. Особенно его хорошо должны помнить любители "Мальчишника в Вегасе".

Заведение предлагает посетителям многообразную развлекательную программу – казино, покер-рум, шоу для взрослых, игровые зоны, лобби-бары и многое другое.

THE VENETIAN RESORT

В центре города расположился отель, который сполна погрузит вас в атмосферу Венеции. На его территории вы найдете нарисованную архитектуру города и даже типичные каналы с гондолами.

В отеле насчитывается более 7000 номеров и люксов, что делает его вторым по величине в мире! Заведение известно в мире покера, поскольку в нем часто проходят крупные серии для хайроллеров The Venetian.

WYNN

Как и с Venetian, данное заведение тоже известно своими крупными покерными сериями. Комплекс состоит из двух зданий, в которых расположились отели Wynn и Encore.

Заведение предлагает посетителям 4,7 тысячи крутых номеров и более 100 тысяч м2 игровой зоны. Также в состав комплекса входит торговый комплекс, поле для гольфа, а также несколько ночных клубов и ресторанов.

ARIA RESORT AND CASINO

Данный отель – один из самых известных в мире покера. Здесь находится один из крупнейших покер-румов Лас-Вегаса, а также работает студия крупнейшего покерного бродкастера PokerGo. Именно эта компания и станет эксклюзивным транслятором WSOP 2021.

Сам 61-этажный комплекс предлагает посетителям 4000 номеров, оснащенных автоматикой. Также в здании есть казино и бассейн, а также большое количество кафе.

RESORTS WORLD

В отличие от прошлых заведений, которые уже на рынке не менее 10 лет, Resorts World является новостроем и был открыт лишь в июне этого года. Строительство комплекса обошлось в сумасшедшие 4,3 миллиарда долларов.

В здании расположились сразу три отеля – Hilton, Conrad и Crockfords. Общий фонд составляет 3,5 тысячи номеров. Отель также предлагает огромную зону под казино и покер, торговые помещения, а также многочисленные концерты на территории.