Сегодня стартует Мировая серия покера 2021: анонс событий, звездные гости и где смотреть WSOP

Крупнейшая покерная серия мира стартует уже сегодня в Лас-Вегасе. Узнавайте подробнее, что она из себя представляет и чего ждать от WSOP в 2021 году

Мировая серия покера 2021 пройдет с 30 сентября по 17 ноября в Лас-Вегасе / Фото: WSOP

Уже сегодня вечером в Лас-Вегасе начнется Мировая серия покера. Лучшие игроки съедутся в "город грехов", чтобы сразиться в крупных покерных турнирах за золотые браслеты. Итак, чего же ждать болельщикам на WSOP в этом году? Предлагаем вашему вниманию основную информацию по Мировой серии покера.

Что такое WSOP?

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World Series of Poker – крупнейшая в мире серия турниров по покеру, которая проходит ежегодно в Лас-Вегасе. Данное мероприятие воспринимается как "чемпионат мира по покеру", ведь аналога такому событию нет.

Впервые Мировая серия покера состоялась в 1970 году, однако тогда она состояла лишь из одного турнира. Участие в нем приняли всего 7 игроков, а победителем стал Джонни Мосс, в будущем – девятикратный чемпион WSOP.

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С каждым годом количество ивентов в серии росло, пока не добралось до 99-ти в этом году. Обычно серия проводится летом в казино Rio, Лас-Вегас.

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Однако в этом году организаторы сместили ее на осень. WSOP разыгрывает не только основную серию турниров в Лас-Вегасе, но еще и проводит региональные серии:

WSOP Europe

WSOP Asia Pacific

WSOP Circuit

WSOP Online

WSOP 2021

Организаторы проведут 88 турниров в офлайн-режиме, а также еще 11 – в онлайне. Причем в интернете принять участие в играх смогут не все покеристы.

Они будут доступны лишь тем, кто территориально находится в штатах Невада (Лас-Вегас), Нью-Джерси и Пенсильвания. Ивенты будут проведены для игроков, которые из-за ковида не могут лично прийти в казино Rio или же невакцинированы.

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Бай-ины событий будут варьироваться от 400 долларов до 250 тысяч. Ивенты пройдут с 30 сентября по 17 ноября. Главное событие стартует 4 ноября со взносом 10 тысяч долларов.

Именно его победитель и будет носить неофициальный титул чемпиона мира. Полное расписание WSOP 2021 доступно на официальном сайте организации.

Пандемия против WSOP

К слову, в прошлом году WSOP так и не состоялась из-за пандемии коронавируса, поэтому нас ждет возвращение большого покера. Правда, условия посещения будут крайне непростыми:

Все участники ивентов в казино Rio должны быть вакцинироваными и иметь 14-дневный период между последней дозой и посещением мероприятия. За покерными столами игроки смогут находиться без масок, однако в других помещениях казино покеристы должны одевать ее на себя. В США запрещен въезд из стран "красной зоны", поэтому попасть напрямую в штаты из ЕС, Великобритании, Бразилии, Ирана, Китая и т. д. невозможно. Однако многие идут на хитрости и летят в 14-дневный отпуск в страну, откуда возможно попасть в США. Самый популярный вариант – Мексика.

Рекордсмены Мировой серии покера

За победу в ивенте игрок получает золотой браслет WSOP. За прошедшие 50 лет организация разыграла аж 1689 таких наград во всех сериях.

Фил Хельмут не планирует сбавлять обороты в покере / Фото: Instagram Фила Хельмута

Рекордсменом по количеству браслетов является Фил Хельмут, который накопил аж 15 подобных призов. Вслед за ним расположилось трио с 10-ю браслетами – Дойл Брансон, Джонни Чен и Фил Айви. Полный список рекордсменов WSOP доступен здесь.

А как же украинцы?

Наши соотечественники имеют на своем счету 7 браслетов. Дважды в офлайне триумфовал Алексей Ковальчук.

Еще по одному трофею досталось Евгению Качалову, Дмитрию Быстровзорову и Игорю Дубинскому. А уже в этом году по онлайн-браслету выиграли Андрей Держипильский и Владислав Мартыненко.

Кто приедет на WSOP

Лас-Вегас ожидает на только звезд покера, но и знаменитостей из других сфер. К примеру, одним из первых о готовности сыграть на Мировой серии покера заявил легенда NBA Тони Паркер.

Если же говорить о топ-покеристах мира, то на WSOP мы ожидаем увидеть Фила Хельмута, Даниэля Негреану, Фила Айви, Эрика Сайдела, Брина Кенни и даже 88-летнего Дойла Брансона.

Знаменитому покеристу Дойлу Брансону исполнилось 88 лет / Фото: Cardschat

Кроме того, ожидается, что на серию прибудет и Крис Манимейкер, который изначально отказался от идеи посещения ивентов из-за боязни заразить сына ковидом. Однако правило об обязательной вакцинации поменяло мнение легендарного чемпиона.

Эффект Манимейкера

Покерный бум произошел в 2003 году, когда выше указанный Крис Манимейкер триумфовал на Главном событии WSOP. Тогда парень не был профессиональным игроком и работал обычным бухгалтером, однако сумел оставить позади себя сотни звезд покера.

Крис Манимейкер / Фото: Getty Images

Теперь же каждый год зрители ищут новых "манимейкеров", которые выйдут из ниоткуда и наделают шума в Main Event. Возможно, в этой серии таким станет безработный англичанин Райан Осман, который добыл билет на Главное событие через сателлит.

Где смотреть?

Официальным и эксклюзивным транслятором WSOP стал стриминговый сервис PokerGo. Компания заявила, что купила права на показ 26-ти самых рейтинговых турниров.

Правда, их трансляция будет стартовать с финального стола. Единственным исключением является Main Event, с которого PokerGo проведет аж 12 эфиров, включая два финальных дня.

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Наблюдать за трансляциями можно на официальном сайте компании по подписке. Месячная оплата составляет 15 долларов, тогда как оформление подписки на год обойдется вам лишь в 100 долларов.