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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

На Мировую серию покера будут пускать лишь вакцинированных игроков из-за ковида "Дельта"

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
28 августа, 17:30
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Все покеристы, которые захотят сыграть на WSOP, должны будут пройти вакцинацию от коронавируса. Без этого на серию покера не допустят
Коронавирус "Дельта" вмешивается в проведение Мировой серии покера
Коронавирус "Дельта" вмешивается в проведение Мировой серии покера / Фото: Getty Images, Cardschat

Этой осенью в Лас-Вегасе пройдет Мировая серия покера. Это будет первая WSOP, которая состоится офлайн после начала пандемии коронавируса.

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Мероприятия начнутся 30 сентября и закончатся 17 ноября. Из-за роста заражения ковидом штамма "Дельта" местные власти раздумывали об ограничениях на WSOP или даже полной отмене серии.

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Тем не менее, долгожданные события все же состоятся. Правда, принять участие в турнирах смогут лишь вакцинированные от ковида игроки. Об этом заявил исполнительный директор WSOP Тай Стюарт.

Тай Стюарт – исполнительный директор Мировой серии покера (WSOP)
Тай Стюарт – исполнительный директор Мировой серии покера (WSOP) / Фото: Pokernews

"Это решение мы приняли нелегко, без каких-либо других целей, кроме защиты прав игроков и проведения уникального игрового события.

Природа покера заключается в том, чтобы находиться в непосредственной близости со своими оппонентами в течение продолжительного периода времени.

Мы хотим, чтобы игроки были рады своему возвращению на WSOP, предлагая высочайший уровень защиты и ограничение осложнений во время турнира этой осенью".

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Подтверждение вакцинации будет единоразовым, во время регистрации на первое событие. Игрок должен получить последнюю дозу вакцины не позже, чем за 14 дней до его первого ивента.

На Мировой серии покера будет разыграна почти сотня золотых браслетов
На Мировой серии покера будет разыграна почти сотня золотых браслетов / Фото: WSOP

Все данные будут отображаться в мобильном приложении. Правило будет действовать не только для игроков, но и для персонала, прессы и других лиц, имеющих доступ к казино Rio.

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