Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Бизнесмен Билл Перкинс отправился на Везувий с эпатажным Билзеряном – не обошлось без девушек (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
27 июля, 19:50
Копировать ссылку
Американский покерист в компании жены и друзей поплавал на яхте у берегов Италии, откуда открылся шикарный вид на знаменитый вулкан Везувий
Билл Перкинс и Дэн Билзерян весело проводят время вместе
Билл Перкинс и Дэн Билзерян весело проводят время вместе / Фото: Instagram Билла Перкинса

Недавно известный бизнесмен Билл Перкинс заключил новое пари с Лэндоном Тайсом. Управляющий хедж-фонда поставил на то, что молодой покерист не сможет завоевать золотой браслет WSOP этой осенью.

А в июне Перкинс одолел Тайса в горячей хедз-ап битве. Билл договорился с оппонентом сыграть 20 тысяч раздач, чтобы определить победителя, однако в итоге Лэндон слился на четверти дистанции.

Пока же Билл отдыхает от покерных турниров и наслаждается жизнью. Вчера Перкинс опубликовал в Instagram крутое фото с яхты, где он вместе с женой Ларой Себастьян проплывали мимо вулкана Везувий, который расположен недалеко от Неаполя.

Вместе с ним на яхте были его друзья со вторыми половинками, в том числе и эпатажный Дэн Билзерян. Американец армянского происхождения известен своим сумасшедшим аккаунтом в Instagram.

Читайте также: ТОП-15 самых популярных игроков в покер в Instagram

Там он публикует множество фотографий с аппетитными красотками, которые стремительно набирают лайки. Неудивительно, что на страничку Билзеряна подписало более 32 миллионов фолловеров.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Покер
WSOP
Больше новостей
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
318
2
Фил Айви Фил Айви
158
3
Лив Боэри Лив Боэри
122
4
Мария Хо Мария Хо
110
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
98
Смотреть весь рейтинг
Мировая серия покера 2021

WSOP
Online

Все обладатели браслетов
Опрос
Цитата дня

Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

Алекс vezec8
Правила жизни покериста
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.0
Смотреть весь рейтинг
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять