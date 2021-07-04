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Недооценил соперника: покерист Лэндон Тайс трусливо сдался посреди дуэли с известным бизнесменом

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
4 июля, 18:30
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Билл Перкинс оказал достойное сопротивление американскому профессиональному игроку, который решил не завершать хедз-ап битву
Лэндон Тайс (слева) и Билл Перкинс (справа)
Лэндон Тайс (слева) и Билл Перкинс (справа) / Фото: hochgepokert.com

С конца мая продолжалась горячая хедз-ап битва между профессиональным игроком Лэндоном Тайсом и бизнесменом Биллом Перкинсом. Напомним, что по условиям пари соперники договорились отыграть 20 тысяч раздач, чтобы определить победителя в дуэли. Однако перед ее началом Тайс дал Перкинсу фору в 720 тысяч долларов.

Впрочем, покерист не выдержал напряжения и досрочно сдался, не доиграв даже 25% дистанции. За 12 сессий было сыграно 4907 раздач, по итогам которых Тайс отыграл лишь 63 тысячи долларов. Лэндон заявил на своей страничке в Twitter, что не ожидал от Перкинса такого уровня и принял решение выйти из челленджа.

Как итог, соперники договорились, что Тайс заплатит Биллу 376 тысяч долларов вместо 657К по изначальным правилам. Бизнесмен не стал высмеивать соперника и поблагодарил Лэндона за дуэль, назвав его будущей звездой покера. Он также считает, что Тайс принял правильное решение сдаться.

Также Перкинс поблагодарил тренеров из HybridPoker, которые превратили его в сильного игрока всего за три месяца. Сам же Тайс ставит перед собой новые цели, планируя покорять Мировую серию покера WSOP Online, которая проходит с 1 июля по 1 августа.

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