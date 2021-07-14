Дэн Билзерян и остальные: ТОП-15 самых популярных игроков в покер в Instagram

Лучших игроков в покер чаще всего определяют по размеру призовых или титулам. Так, ранее мы рассказывали вам о самых богатых покеристах мира, которые больше всех заработали за свою карьеру.
Лидером среди них является Брин Кенни, поднявший более 56 миллионов долларов за всю карьеру. Если же говорить о самых титулованных игроках, тут нет равных Филу Хельмуту. Poker Brat выиграл рекордные 15 золотых браслетов WSOP, некого аналога чемпионата мира по покеру.
Впрочем, еще одним важным показателем для покеристов является их популярность. Многие из них завели себе странички в Instagram, собирая поклонников по всему миру и делясь с ними своими крутыми фотографиями и постами. Конечно, им далеко до футболистов с их миллионными подписчиками, однако пожалуй покеристы куда более скромные ребята.
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Мы собрали для вас ТОП-15 самых популярных игроков в покер с наибольшей аудиторией фолловеров в Instagram. Среди них оказались и пять девушек, которые, конечно же, привлекают поклонников далеко не только своей игрой за овальным столом. Знакомимся!
|МЕСТО
|ИГРОК
|СТРАНА
|ПОДПИСЧИКОВ (тысяч)
|ССЫЛКА
|1
|Даниэль Негреану
|Канада
|318
|2
|Фил Айви
|США
|158
|3
|Лив Боэри
|Великобритания
|122
|4
|Мария Хо
|США
|110
|5
|Фил Хельмут
|США
|98
|6
|Саманта Абернати
|США
|98
|7
|Даг Полк
|США
|85
|8
|Антонио Эсфандиари
|США
|84
|9
|Федор Хольц
|Германия
|78
|10
|Ванесса Руссо
|США
|71
|11
|Лилли Килетто
|США
|71
|12
|Патрик Антониус
|Финляндия
|68
|13
|Лекс Вельдхуйс
|Нидерланды
|58
|14
|Бертран Гроспельер
|Франция
|50
|15
|Джейсон Мерсьер
|США
|44
Стоит отметить и таких игроков как Александра Ботез (429К), Билл Перкинc (317К) или Сара Шафак (129К). Все они любят поиграть в турнирах хайроллеров, однако их основная сфера деятельность вовсе не связана с покером. Ну и конечно же, этот рейтинг выглядит совсем необычно без учета такого инстаграмного монстра как Дэн Билзерян.
Американец армянского происхождения сумел зарастить аж 32 миллиона аудитории поклонников! Конечно же, дело вовсе не в его покерном скилле, а сексуальном контенте. Парень любит похвастаться своими компаниями полуобнаженных девушек, без которых практически не представляет свою жизнь. Достаточно взглянуть на его Instagram, чтобы желание подписаться на него появилось в первую же минуту!