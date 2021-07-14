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Дэн Билзерян и остальные: ТОП-15 самых популярных игроков в покер в Instagram

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
14 июля, 21:45
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Мы собрали для вас самых знаменитых покеристов, которые прокачали свои странички в Instagram и собрали там вокруг себя целую армию поклонников

Лучших игроков в покер чаще всего определяют по размеру призовых или титулам. Так, ранее мы рассказывали вам о самых богатых покеристах мира, которые больше всех заработали за свою карьеру.

Лидером среди них является Брин Кенни, поднявший более 56 миллионов долларов за всю карьеру. Если же говорить о самых титулованных игроках, тут нет равных Филу Хельмуту. Poker Brat выиграл рекордные 15 золотых браслетов WSOP, некого аналога чемпионата мира по покеру.

Впрочем, еще одним важным показателем для покеристов является их популярность. Многие из них завели себе странички в Instagram, собирая поклонников по всему миру и делясь с ними своими крутыми фотографиями и постами. Конечно, им далеко до футболистов с их миллионными подписчиками, однако пожалуй покеристы куда более скромные ребята.

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Мы собрали для вас ТОП-15 самых популярных игроков в покер с наибольшей аудиторией фолловеров в Instagram. Среди них оказались и пять девушек, которые, конечно же, привлекают поклонников далеко не только своей игрой за овальным столом. Знакомимся!

МЕСТОИГРОКСТРАНАПОДПИСЧИКОВ (тысяч)ССЫЛКА
1Даниэль НегреануКанада318Instagram
2Фил АйвиСША158Instagram
3Лив БоэриВеликобритания122Instagram
4Мария ХоСША110Instagram
5Фил ХельмутСША98Instagram
6Саманта АбернатиСША98Instagram
7Даг ПолкСША85Instagram
8Антонио ЭсфандиариСША84Instagram
9Федор ХольцГермания78Instagram
10Ванесса РуссоСША71Instagram
11Лилли КилеттоСША71Instagram
12Патрик АнтониусФинляндия68Instagram
13Лекс ВельдхуйсНидерланды58Instagram
14Бертран ГроспельерФранция50Instagram
15Джейсон МерсьерСША44Instagram

Стоит отметить и таких игроков как Александра Ботез (429К), Билл Перкинc (317К) или Сара Шафак (129К). Все они любят поиграть в турнирах хайроллеров, однако их основная сфера деятельность вовсе не связана с покером. Ну и конечно же, этот рейтинг выглядит совсем необычно без учета такого инстаграмного монстра как Дэн Билзерян.

Американец армянского происхождения сумел зарастить аж 32 миллиона аудитории поклонников! Конечно же, дело вовсе не в его покерном скилле, а сексуальном контенте. Парень любит похвастаться своими компаниями полуобнаженных девушек, без которых практически не представляет свою жизнь. Достаточно взглянуть на его Instagram, чтобы желание подписаться на него появилось в первую же минуту!

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Рейтинг
Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
318
2
Фил Айви Фил Айви
158
3
Лив Боэри Лив Боэри
122
4
Мария Хо Мария Хо
110
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
98
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Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
42.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.7
5
Дэн Смит Дэн Смит
37
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