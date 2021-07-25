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Лэндона Тайса тянет на приключения – новое пари "покерного труса" с известным бизнесменом

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
25 июля, 16:10
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Американский молодой покерист поспорил с Биллом Перкинсом, что сможет выиграть золотой браслет на WSOP 2021

С конца мая до начала июля продолжалась горячая хедз-ап-битва между профессиональным игроком Лэндоном Тайсом и бизнесменом Биллом Перкинсом. По условиям пари соперники договорились отыграть 20 тысяч раздач, чтобы определить победителя.

Впрочем, уже после почти пяти тысяч раздач Лэндон Тайс сдался и заявил, что банально недооценил Перкинса. За это американца многие в соцсетях прозвали самым трусливым покеристом. Теперь же Лэндон намерен восстановить свою репутацию.

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На своей страничке в Twitter Тайс объявил, что готов поспорить с любым покеристом на деньги, что осенью ему достанется один из золотых браслетов WSOP. На такое предложение откликнулся... Билл Перкинс!

Бизнесмен Билл Перкинс добивается успеха в покере
Бизнесмен Билл Перкинс добивается успеха в покере / Фото: Instagram Билла Перкинса

Бизнесмен и покерист договорились о ставке 8 к 1 на 10 тысяч долларов. В итоге Биллу придется заплатить 80 тысяч, если Лэндон все же привезет браслет из Лас-Вегаса. К слову, недавно Тайс стал раннер-апом турнира WSOP Online.

Лэндон Тайс едва не выиграл золотой браслет WSOP Online
Лэндон Тайс едва не выиграл золотой браслет WSOP Online / Фото: Instagram Лэндона Тайса

Напомним, что Мировая серия покера вернется в живой режим впервые после начала пандемии коронавируса. WSOP разыграет 88 золотых браслетов в Лас-Вегасе с 30 сентября по 17 ноября.

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